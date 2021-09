‘Ni muerta me iré de México’, Laura Bozzo reaparece en Twitter

Luego de semanas sin tener respuesta por parte de la peruana Laura Bozzo en su caso legal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la ex presentadora de televisión apareció en Twitter con palabras para esclarecer la situación.

Su primera aparición fue durante el día de ayer, con un tuit en el cual hablaba sobre la razón de su desaparición y en la cual aseguraba que pasar tiempo en la cárcel era una sentencia de muerte por parte del SAT debido a su enfermedad, este tuit fue eliminado pero diferentes usuarios fueron capaces de compartirlo antes de que desapareciera.

Vía Twitter

También respondió a las notas que aseguraban que a pesar de estar mal económicamente se había comprado unas botas de la marca de lujo Balenciaga con un valor de 80 mil pesos, esto antes de que comenzara la búsqueda legal de la peruana, escribiendo en respuesta a la foto en la que las utilizaba con un simple, “Esta ropa no es mía me la dieron para una sesión de fotos besos”.

Finalmente también escribió otro tuit recientemente, donde aseguro haber sido “hackeada” por lo que suspenderá su cuenta y estará ausente por dos semanas, no sin antes afirmar que no salido del país y tampoco lo hará, “Ni muerta me iré de México los amo”.

Vía Twitter

Desde el 11 de agosto se dio a conocer que la peruana tendría que entregarse a las autoridades luego de ser vinculada a proceso por un delito fiscal en el que se ve involucrada por vender una casa que se encontraba embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La casa que la presentadora peruana con nacionalidad mexicana vendió estaba cubriendo una deuda de 13 millones 769 mil pesos que tenía con el SAT, acción por la que se le ordenó prisión preventiva, a la cual hasta el momento no ha respondido.