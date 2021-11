Mujeres van a prisión por importar té; autoridades creyeron que eran drogas

El día de ayer el medio australiano “The Sidney Morning Herald”, dio a conocer el caso de Vun Pui “Connie” Chong y su hija, San Yan Melanie Lim, madre e hija que importaron 25 kilogramos de té de jengibre marrón a Australia, y fueron arrestadas bajo la creencia de que el té en realidad eran drogas.

Las mujeres habían ordenado 5 cajas con 24 paquetes de té de Malasia, té que pretendían vender para conseguir una ganancia, pero Fuerza Fronteriza de Australia interceptó el paquete el 17 de enero, para luego ser calificado como fenmetrazina, una droga ilegal en gran parte del mundo, razón por la cual fueron identificadas por las autoridades y detenidas.

Las mujeres fueron acusadas de suministro comercial de drogas, lo que conlleva una pena de prisión de por vida, y se les negó una fianza, madre e hija permanecieron en prisión hasta mayo, y no fue hasta el 10 de agosto, después de que la policía de Nueva Gales del Sur recibió su propio análisis forense, que se retiraron los cargos en su contra.

En un giro más reciente, el día de ayer se dio a conocer que las autoridades sabían que no eran drogas pero callaron, en su estudio a la mercancía no se detectaron sustancias prohibidas, información que no se dio a conocer a la defensa de las mujeres, por lo que ahora se están demandando a las autoridades según dio a conocer el abogado de la familia.