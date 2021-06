Hermana de Britney Spears bloqueó comentarios luego de audiencia

Internet

Las redes sociales habían tomado una actitud negativa hacia la hermana de Britney Spears luego de la audiencia de la artista, y es que algunos culpaban a Jamie Lynn Spears de dejarla sola cuando más lo necesitaba.

En su momento la relación que tenía Jamie con la publicista Lou Taylor fue la razón por la cual se distanció de su hermana y fue la misma publicista la que planeó la tutela para tener acceso a las cuentas de Britney, según comentó la madre de la artista, Lynne Spears.

A pesar de que bloqueó los comentarios en su cuenta personal las reacciones en Twitter no se hicieron esperar, unos simplemente mostraban decepción, mientras otros expresaban odio hacia la actitud que tuvo la hermana de la famosa, “escucho a Britney expresar su verdad y me pregunto… Dónde demonios está Jamie Lynn Spears”, fue uno de los miles de comentarios, incluso algunos expresaron coraje contra la ex estrella de Nickelodeon por la cancelación de “Zoey 101”, la cual fue en 2008.

A pesar de que el Internet no está molesto con Jamie por nada en especifico, lo que les molesta es su indiferencia al caso, su última publicación fue “mi dedo se aplastó en medio de estas dos puertas y aún tengo un moretón bajo la uña, no obstante, es un espacio bonito para fotos”.