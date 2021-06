Salma Hayek: los senos me crecieron por la menopausia

Internet

Salma Hayek fue invitada a “Red Table Talk” conducido por Jada Pinkett Smith (esposa de Will Smith), en donde afirmó que hay muchas mujeres que les crecen los senos durante el embarazo y no vuelven a su tamaño original y así también sucede con la menopausia. En palabras de la actriz, “A algunas mujeres se les hacen pequeñas, pero también hay mujeres que cuando ganan peso les crecen, o cuando amamantan les crecen y no vuelven a su tamaño normal, y en algunos de los casos cuando pasas por la menopausia crecen otra vez”, comentó Hayek.

Luego de los comentarios la artista afirmó que era parte de esas mujeres, “Me pasó en cada etapa, cuando subí de peso, cuando me embaracé y cuando llegué a la menopausia, algunas personas dirán que me aumenté el busto y no los culpo mis senos eran pequeños, pero continuaron creciendo muchas tallas y mi espalda a sufrido por eso”.

Salma reflexionó sobre esos momentos y afirmó que solamente necesitas mantener la calma, respirar y recordar que va a pasar. Te dejamos el capítulo donde habla al respecto.