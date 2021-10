¿Habrá segunda temporada de 'El Juego del Calamar'? Todo lo que se sabe hasta ahora

Los nueve capítulos que conforman la serie 'El Juego del Calamar' no resultaron suficientes para sus espectadores, quienes todavía se preguntan si habrá una segunda temporada y cuál será el destino de Seong Gi-hun (el protagonista interpretado por Lee Jung Jae) tras su participación en el escalofriante concurso, informó el portal Mediotiempo.

Si bien el éxito es total y se sostiene como una tendencia en Netflix a nivel global, sigue en el aire la posibilidad de que se desarrolle una secuela por lo estresante y complejo que resultó darle forma al trabajo que hoy se presenta, información que fue confirmada por el propio creador, Hwang Dong-hyuk.

“No soy muy bueno en el trabajo en equipo”, señaló Hwang a Variety al ser cuestionado sobre la posibilidad de alargar la serie, esto mientras disfruta del éxito de la misma. Darle forma y salida tardó cerca de 10 años, aunque fue entonces la mayor traba fue encontrar financiamiento.

“Escribir ‘El juego del calamar’ fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me llevó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios... No tengo planes bien desarrollados para ‘El juego del calamar 2′. Es bastante agotador pensar en ello”, abundó.

Sin embargo, el final abierto que se dio puede marcar la pauta, llevarlo a recapitular y a darle continuidad, algo que se pensaría bien y que "no haría solo", ya que adelantó que "consideraría usar un equipo de guionistas y querría varios directores con experiencia”.

Para quienes gustan de los spoilers, Seong Gi-hun no abordó un vuelo a Estados Unidos tras realizar una llamada a la persona encargada de sumar participantes para un concurso que hará multimillonario al ganador y que llevará a la muerte a los perdedores, contados en decenas.

Bela Bajaria, directora de TV global de televisión de Netflix, aclaró que por el momento buscan la forma de gestar una nueva temporada, aunque dejó claro que Hwang trabaja por ahora en otros proyectos.

"Tiene una película y otras cosas en las que está trabajando. Estamos tratando de encontrar la estructura adecuada para él".