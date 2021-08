Bebé de portada de Nirvana demanda por explotación sexual infantil

El día de ayer se dio a conocer que Spencer Elden, de 30 años, el hombre que alguna vez fue el bebé de la portada del disco “Nevermind” de Nirvana, ahora ha presentado una demanda en contra de los miembros vivos de la banda y el patrimonio de Kurt Cobain, argumentando que fue víctima de explotación sexual infantil según dio a conocer TMZ.

Elden afirma que en 1991 el sólo tenía 4 meses al momento de tomar la foto por lo cual no podía dar su consentimiento y que de igual manera sus tutores legales no dieron consentimiento para utilizar la fotografía. El hombre de 30 años argumenta que la imagen es realmente pornografía infantil y que incluso la banda había prometido cubrir sus genitales con un ‘sticker’ pero no cumplieron su palabra.

Espencer Elden mostrando el álbum "Nevermind" de Nirvana / Internet

Spencer argumenta que los miembros de la banda fallaron en prevenir que fuera sexualmente explotado, lo que le causó daños de por vida, ahora busca conseguir 150 mil dólares por cada miembro de la banda.