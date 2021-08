‘No pueden estarme chingando toda la vida’, Chávez habla sobre el resentimiento de sus hijos

El día de ayer durante su entrevista con Yordi Rosado, Julio César Chávez compartió lo difícil que es lidiar con el resentimiento que tienen sus hijos contra él luego de que este cayera en las adicciones durante la cúspide de su carrera como boxeador.

Durante la entrevista Yordi le comentó al ex pugilista sobre la situación que vivieron sus hijos a lo que Chávez comentó que le reclaman el pasado y la manera en la que trató a su esposa, y el comenta, “ustedes no me pueden estar echando la culpa todo el tiempo, toda la vida de que ustedes están así por mi… yo les he pedido disculpas, ellos saben perfectamente bien que lo único que he hecho es estar con ellos”.

“No pueden estarme chingando toda la vida”, reiteró el gran campeón mexicano para luego comenzar a llorar mientras cuenta como no ha podido ayudar a sus hijos con sus problemas de adicción luego de que el los superara.

Afirma también que actualmente no le hablan luego de que el Canelo subiera al ring después de su última pelea de exhibición en lugar de ellos.