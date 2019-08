Vandalizan camioneta de seguidor de Donald Trump

Daniel Dennis es un paseño republicano que apoya al presidente Donald Trump. Debido a sus creencias, dice que un grupo de personas vandalizó su camioneta.

“Me enojé mucho y luego me sentí triste porque he invertido mucho dinero en esa camioneta. Lo que quiero que entienda la gente es que yo apoyo al presidente pero hasta cierto punto, pero no por todo”, declaró Dennis.

Compartió con El Diario de El Paso que la mañana del lunes, su troca en color blanco amaneció a las afueras de su residencia en el este de El Paso con los cuatro neumáticos ponchados, mensajes con graffiti acusándolo de “racista” y una suástica en el cofre de su vehículo.

“Me di cuenta porque tengo un pitbull y empezó a ladrar, fue cuando salí y me di cuenta del daño que le habían hecho a mi camioneta”, dijo Dennis.

Dijo que si apoya al presidente Donald Trump, pero no es motivo para ser víctima de un ataque. “Antes de que pasara lo del tiroteo, llevaba una manta en mi camioneta que decía: Trump 2020, pero la quité cuando pasó esta horrible tragedia. No soy racista y no estoy de acuerdo de cómo Trump está manejando las cosas”, expresó.

Dennis dijo que ha estado en esta frontera desde poco más de 8 años. “Mis hijos y mi esposa aquí están conmigo, yo no me meto con nadie, conozco a mis vecinos y no sé quién hizo esto, no tengo idea honestamente porque yo no lastimo a nadie”, dijo.

Agregó que tiene un cariño muy especial por El Paso y que no entiende porqué fue víctima de vandalismo.

“Ya se llenó un reporte ante la Policía y el seguro de la camioneta se hará cargo, también ya estoy instalando cámaras de seguridad para ver si podemos dar con las personas que me están atacando a mi y a mi familia”, expresó Dennis.

El tiroteo masivo ocurrido el pasado 3 de agosto, ha despertado un semblante de inconformidad en esta comunidad hacia el presidente.

Esto –según organizaciones pro migrantes– ,debido a su narrativa en contra de los inmigrantes mexicanos, misma que ha sido señalada por defensores civiles como “inspiración” para ataques en contra de la comunidad migrante.

En la pasada visita de Donald Trump a El Paso, la mayoría de las familias víctimas del fatal atraco se negaron a reunirse con el presidente, debido a que las familias señalaron las retóricas del mandatario cómo ‘incitadoras’ y causantes del tiroteo masivo en esta comunidad conformada por más del 80 por ciento por hispanos.