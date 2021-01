Va la Ciudad contra ‘quejas frívolas’

Armando Vela/El Diario de El Paso / Edificio del Gobierno de la Ciudad, en el Centro de El Paso

Elida S. Perez / El Paso Matters

Las enmiendas propuestas a la ley de Ética de la Ciudad incluyen restricciones sobre quién puede presentar una queja y solicitar un castigo para las personas que presentan quejas que son consideradas como frívolas –los cambios están generando preocupación entre algunos funcionarios y ex funcionarios municipales.

Entre los cambios clave que han sido recomendados están el limitar la posibilidad de poner una queja sólo a los residentes de El Paso y vetar a cualquiera que haya enviado una queja frívola, inhabilitándolo para presentar nuevas quejas incluso hasta por cuatro años.

“No sé de dónde vienen esas recomendaciones. No sé las bases legales de muchas de ellas, las cuales están generando inquietud”, comentó la representante Alexsandra Annello.

Annello comentó que el Consejo de la Ciudad fue notificado acerca de los cambios el pasado mes de febrero y ella está preocupada acerca de algunas de las recomendaciones en este momento. Dijo que los cambios fueron presentados nuevamente al final del año e inicialmente iban a ser votados en la reunión del 5 de enero.

“Al parecer, los problemas que yo tuve no se resolvieron totalmente y ni siquiera fueron reconocidos”, comentó Annello, agregando que el asunto fue eliminado de la agenda para la primera reunión del año y será revisado en febrero.

El alcalde Oscar Leeser, quien hizo su juramento para asumir el puesto durante la reunión del 5 de enero, rechazó comentar sobre la Ordenanza de Ética, declarando que no discutirá esos temas en una agenda antes de que ellos lo discutan durante las reuniones del Consejo de la Ciudad.

El staff de la Ciudad rechazó la petición que hizo El Paso Matters para una entrevista, o responder a las preguntas acerca de esos cambios propuestos, debido a que el tema fue pospuesto. “Sería prematuro discutir las enmiendas a la ordenanza propuestas en esta ocasión”, comentó Laura Cruz Acosta, portavoz de la Ciudad.

La Comisión de Revisión de Ética escucha las quejas acerca de las violaciones a la Ordenanza de Ética de la ciudad que han cometido los funcionarios electos o el staff del municipio. El alcalde y cada uno de los ocho integrantes del Consejo de la Ciudad designa a un miembro, el cual no recibe ningún pago.

Quejas frívolas

La ley de ética actual de la Ciudad establece que la Oficina del procurador de la Ciudad podría referirse a una queja que podría ser frívola ante un panel de la Comisión de Revisión de Ética para descartarla. La ordenanza también establece que se podría imponer una sanción, pero no aclara en qué consistiría la sanción.

En la versión que ha sido enmendada, la Ciudad está proponiendo que la Comisión de Ética determine si una queja fue presentada frívolamente y prohíbe que la persona presente otra en dos años. Si la persona intenta presentar otra queja dentro de un lapso de dos años, la persona puede ser rechazada por otros dos años, de acuerdo con la enmienda.

Stuart Schwartz, ex presidente de la Comisión de Revisión de Ética, un abogado que prestó sus servicios cuando múltiples quejas de ética fueron presentadas en contra del administrador de la Ciudad y varios miembros del Consejo de la Ciudad en el 2016 y 2017, comentó que el tema de las quejas frívolas no ha llegado al Consejo.

“La frivolidad no es realmente un problema ante la Comisión. Nunca lo ha sido, debido a que, si una queja es frívola, nunca va a ser aceptada por el procurador de la Ciudad. Será rechazada o cualquier que sea el término –casi inmediatamente– y por lo tanto no hay mucho tiempo o esfuerzo que se haga que pudiera requerir que alguien sea sancionado por presentarla”, dijo Schwartz.

Señaló que una de sus preocupaciones por el cambio propuesto es quién podría ser responsable de determinar si la queja es frívola y qué recurso tiene la persona si es sancionada.

“¿Qué proceso existe para revertir esa determinación y violar el derecho a expresarse que tiene una persona y que le concede la Primera Enmienda?”, comentó Schwartz.

Annello también está preocupada acerca de las sanciones y de los derechos que concede la Primera Enmienda. “Entiendo que todo el tiempo hay quejas frívolas sobre la ética, pero no sé si legalmente pueden limitar la interacción individual de la gente con su gobierno”, comentó Annello.

También señaló que está preocupada por el criterio enlistado en la ordenanza que podría ser usado para determinar si una queja es frívola. Esos factores incluyen la naturaleza y tipo de cualquier publicidad que rodea la entrega de la queja y el grado de participación del que presenta la queja al publicitar el hecho de una queja bajo juramento que fue entregada por la ciudad, la existencia y naturaleza de cualquier relación entre el que responde y el que se queja antes de que sea entregada, y cualquier evidencia de que el que se queja sabía o razonablemente sabía que los alegatos de la queja son infundados.

Cassandra Hernández, representante de la ciudad, comentó que también le preocupan algunos de los factores determinantes.

“He declarado anteriormente que quien pone la queja no debería temer presentarla, y alertar o publicitarla no debería ser un factor para decidir si es frívola o no”, dijo Hernández. “Sí, he recibido una queja frívola anteriormente y los noticieros estuvieron involucrados, pero a través de los medios de comunicación pude dejar las cosas en claro. Así que, no creo que debería ser un factor decisivo”. Hernández comentó que ella no se opone a las sanciones debido a que podría disuadir las quejas con motivos políticos.

Sanciones a través del estado

Las sanciones para las quejas frívolas a nivel estatal y en otros municipios de Texas, si son aplicadas, son usualmente de naturaleza monetaria.

La Comisión de Ética de Texas puede imponer una sanción civil de no más de 10 mil dólares por la presentación de una queja frívola o de mala fe. El estado define una queja frívola como una que es infundada y fue de mala fe o no tiene fundamento y fue presentada con el propósito de acosar.

La Comisión también puede determinar si la queja merece una cantidad igual o mayor a 10 mil dólares o la cantidad de los daños incurridos por el que responde, incluyendo los costos de la corte y honorarios del abogado.

“En el tiempo que he pasado en la Comisión nunca he ejercido ese poder”, comentó JR Johnson, asesor general de la Comisión de Ética de Texas. “Queremos alentar a los texanos para que presenten violaciones legítimas a la ley a nuestra atención, pero también estamos conscientes de que algunas personas pueden presentar y publicitar quejas no confirmadas y de mala fe sobre alegatos que pueden ser investigados. Las sanciones por presentar quejas frívolas están diseñadas para desalentar esa práctica”.

Austin y Fort Worth no mencionan las quejas frívolas en sus ordenanzas éticas. Dallas tiene un proceso sobre cómo son solucionadas esas quejas frívolas, pero no impone sanciones de acuerdo con la ordenanza.

La Ordenanza de Ética de San Antonio estipula que el Consejo de Revisión de Ética podría imponer una sanción civil de no más de 500 dólares o imponer los honorarios de los abogados en los que se incurrió el que contesta la queja frívola. El Consejo también puede referir el asunto a una agencia de investigación penal o procesar a la entidad para la investigación del perjurio.

En Galveston, una queja frívola es considerada ilegal y castigable como un delito menor con una multa que no excede de 500 dólares.

A discusión

David Marcus, un contador público certificado que actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Revisión de Ética, comentó que no recuerda si los integrantes de la Comisión o el staff de la ciudad recomendaron las sanciones. Agregó que los cambios podrían ser discutidos en la próxima reunión de la Comisión.

Stuart Blaugrund presentó múltiples quejas de ética en contra del ex alcalde Dee Margo en junio de 2019.

“Es probable que sea mayormente un reflejo de lo que estamos hablando”, comentó Marcus. Las quejas alegaron que Margo tenía un interés inadecuado en el fideicomiso del centro de la ciudad que maneja y desarrolla esa propiedad y que discutió sobre negocios de la ciudad a través de su correo electrónico personal y no proporcionó esos correos electrónicos de acuerdo con una petición de información pública.

Marcus comentó que la Comisión de Revisión de Ética no encontró ninguna violación de los supuestos intereses financieros inadecuados por parte de Margo y no tiene jurisdicción sobre los alegatos de que Margo violó el Decreto de Información Pública de Texas.

“Es verdaderamente frustrante cuando uno se da cuenta que está viendo una queja con motivos políticos que realmente no tiene base de hechos, y ellos están desperdiciando tu tiempo debido que no le están haciendo bien a nadie al hacer eso, por eso nosotros no hacemos nada”, dijo Marcus, agregando que es una sensación unánime en la Comisión en este momento.

La Ordenanza de Ética, tal como está actualmente, permite que cualquiera pueda entregar una queja si cree que un funcionario electo, empleado de la Ciudad, miembro del consejo o juez municipal ha violado los estándares de conducta de la Ciudad. En los cambios propuestos la ordenanza solo admitiría a los residentes de El Paso para presentar una queja.

El proceso de actualización de la ordenanza de ética de la ciudad ha tomado por lo menos cuatro años después de una variedad de quejas que fueron presentadas en contra del administrador de la ciudad y funcionarios electos durante 2016 y 2017.

Schwartz comentó que los miembros de la Comisión de ese tiempo vieron la necesidad de hacer cambios al obsoleto decreto municipal y tomó un papel activo para hacer recomendaciones que pretenden fortalecer la orden y revisar el proceso de las quejas.

De acuerdo con los documentos de la ciudad, varias de las modificaciones propuestas originalmente no fueron incluidas en las actuales recomendaciones.

Entre ellas incluyen el permitir que la Comisión revise las quejas que fueron descartadas por el procurador de la ciudad y permitir que la Comisión seleccione firmas para la asesoría legal externa.

Schwartz comentó que los comisionados también recomendaron que un proceso de apelación sea implementado para aquellos que son encontrados culpables de violar la ordenanza de ética. Esa enmienda está incluida en los cambios actuales que están siendo propuestos. (Elida S. Perez/El Paso Matters)

FRASE

“Quien pone la queja no debería temer presentarla, y alertar o publicitarla no debería ser un factor para decidir si es frívola o no”

Cassandra Hernández,

representante

LOS CAMBIOS...