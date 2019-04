Un reto que crece día a día

E

l proyecto de acoger migrantes en su trayecto por El Paso comenzó de manera humilde en 1978 bajo la batuta de Rubén García hasta convertirse en Casa Anunciación: una institución de renombre mundial por su obra a favor de los migrantes.

Utilizará una bodega —que será reacondicionada— para dar refugio a los miles de migrantes que hospeda cada mes ante la crisis migratoria.

Ya están reacondicionando el inmueble para convertirlo en un sitio de hospitalidad para familias.

“Una vez que el sitio inicie operaciones, les informaremos más detalles. Pero si quiero ser muy cuidadoso y expresar que ese centro no está conectado de ninguna forma con autoridades”, expresó Rubén García

Las palabras de García surgen en alusión al proyecto de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de utilizar una nave industrial como centro de detención familiar.

La bodega que rentará Casa Anunciación tiene el tamaño de una tienda Costco (125 mil pies cuadrados) y aunque se encuentra en un lugar poco acogedor, es lo mejor que pudieron encontrar.

En un reportaje del Washington Post publicado la semana pasada se señala que García pide que el acondicionamiento del inmueble sea tal que el refugio no parezca una celda de un centro de detención migratoria.

“Necesitamos que sea un lugar hospitalario”, dijo García, de 70 años, quien ha dedicado más de la mitad de su vida a luchar a favor de los migrantes.

Ahora enfrenta el que tal vez sea el reto más grande de su vida debido a que Casa Anunciación ratificó que la Patrulla Fronteriza (USBP), estará liberando migrantes, luego de que estos sean procesados, por lo que el flujo de personas que recibirán será mayor.

García dijo que la labor de acomodar por unas horas a miles de migrantes, será mayor ya que las liberaciones provendrán de dos agencias: ICE (Inmigración y Control de Aduanas) y USBP.

“Han sido cuatro olas de inmigrantes que se han presentado desde el 2014, está es la cuarta y ha sobrepasado por mucho a las anteriores”, expresó García, en conferencia de prensa. “Ahora promediamos 4 mil 500 liberaciones por semana”.

El director dijo que la funcionarios de USBP se reunió con él para abordar el tema de las liberaciones el pasado miércoles.

“Me explicaron que la Patrulla Fronteriza estaría liberando familias, iniciando ese mismo día y garantizaron que no se presentarían liberaciones después de las 7 de la tarde, que no se presentarían liberaciones cuando el clima fuera inclemente, pero también que no contaban con transporte fuera de El Paso por falta de recursos”, informó.

“Esto es consternarte”, dijo García ya que ha sido varias las iglesias que han estado albergando a migrantes en Las Cruces, Albuquerque y otras poblaciones de Nuevo Mexico.

La primer liberación de migrantes por medio de USBP se presentó ese miércoles, con 75 individuos dejados en manos de Casa Anunciación. Luego el viernes 150, el sábado 185, domingo 213 liberaciones y este lunes, 240, de acuerdo con García.

“He estado viendo una correlación entre los números de las liberaciones de ambas agencias. Cuando las liberaciones en la Patrulla Fronteriza suben, las de ICE tienden a bajar”, expresó.

Las liberaciones de familias inmigrantes por medio de ICE, —desde el pasado 24 de marzo—, se manifiestan de la siguiente forma: domingo 433, lunes 435, martes 622, miércoles 720, jueves 565, viernes 380, sábado 391, según informó Casa Anunciación.

Luego, el conteo inicia de nuevo este domingo 31 de marzo con 273 liberaciones y este lunes se reportaron 306 liberaciones bajo el proceso de ICE.

“Esto nos preocupa, porque los individuos liberados por ICE pueden ser transportados fuera de El Paso, mientras que los que son liberados por la Patrulla Fronteriza no”, expresó García.

Debido a que ICE si cuenta con los recursos para distribuir a los migrantes fuera de El Paso, el director describió la labor de la agencia como ‘buena’.

“Honestamente, ICE es muy bueno en la forma en que liberan a las personas y, lo que es más importante, parece que ICE tiene la red de transporte para poder transportar a las personas desde El Paso y hacia Albuquerque, a Las Cruces”, dijo García.

Se han unido iglesias

Cerca de 25 iglesias se han unido en apoyo a Casa Anunciación para fungir como refugios para inmigrantes.

A pesar de que los números promedian ahora 4 mil 500 liberaciones por semana, la organización ha podido brindar hospitalidad a cada individuo.

“Estoy muy agradecido porque hemos podido brindar refugio a esa cantidad de personas gracias al apoyo de estas iglesias, en comunidades cercanas a El Paso”, declaró.





CBP no tenía por qué retener migrantes abajo del puente





García expresó sentirse contento de que el campamento improvisado que albergaba a docenas de inmigrantes debajo del Puente Internacional Paso del Norte, haya sido cerrado.

“La gente dormía en el suelo, no eran condiciones humanas para estas gente, me da gusto de que este campamento cerrara”, dijo.

Y es que, según García, la agencia se excusó al decir ‘que no tenían más capacidad u otra opción a donde llevar a los migrantes’, cuando se cuestionaba el por qué del campamento debajo del puente.

“Siendo que en el 2016, CBP abrió una bodega cerca del freeway con capacidad para hasta 700 personas. La habilidad para operar una instalación así es en una orden muy rápida, por lo que tenerlos ahí (debajo del Puente), era inhumano”, expresó García.