Toman rehenes en sinagoga de Dallas

Colleyville— Las autoridades dijeron que un hombre tomó rehenes el sábado durante los servicios en una sinagoga del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, en Texas, donde se podía escuchar al sospechoso despotricando en una transmisión en vivo y exigiendo la liberación de una neurocientífica pakistaní que fue condenada por intentar matar a oficiales del ejército estadounidense en Afganistán. .

El Departamento de Policía de Colleyville tuiteó el sábado por la tarde que estaba realizando operaciones de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) en la dirección de Congregation Beth Israel, al noreste de Fort Worth.

Se creía que al menos cuatro rehenes estaban dentro de la sinagoga, según fuentes policiacas.

Se creía que el rabino de la sinagoga estaba entre los rehenes, dijo uno de los funcionarios. Poco después de las 5 pm, tiempo local, un hombre logró ser liberado y se reunió con su familia.

Las autoridades aún están tratando de discernir un motivo preciso para el ataque. Se escuchó al secuestrador exigiendo la liberación de Aafia Siddiqui, una neurocientífica paquistaní sospechosa de tener vínculos con al-Qaeda, quien fue condenada por intentar matar a oficiales militares estadounidenses mientras estaba bajo custodia en Afganistán, indicaron los funcionarios. También dijo que quería poder hablar con ella, según los oficiales. Siddiqui está en una prisión federal en Texas.

Los funcionarios explicaron que los investigadores no han identificado positivamente al hombre y advirtieron que la información se basó en una investigación preliminar, ya que la situación aún se estaba desarrollando de forma rápida.

Un rabino de la ciudad de Nueva York recibió una llamada del rabino, que se cree que estaba retenido como rehén en la sinagoga, para exigir la liberación de Siddiqui, dijo un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. El rabino de la ciudad de Nueva York llamó al 911 para reportar la llamada.

La policía fue llamada por primera vez a la sinagoga alrededor de las 11 am (10 am en El Paso) y las personas fueron evacuadas del vecindario circundante poco después, dijo Chaumont. No se han reportado heridos, notificó la portavoz del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Dallas, Katie Chaumont. No dijo si el secuestrador estaba armado.

“Es una situación en evolución y tenemos mucho personal encargado de hacer cumplir la ley en la escena”, continuó Chaumont.

Los servicios se transmitieron en vivo en la página de Facebook de la sinagoga durante un tiempo. El periódico Fort Worth Star-Telegram informó que a veces se podía escuchar a un hombre enojado despotricando y hablando de religión durante la transmisión en vivo, que no mostraba lo que estaba sucediendo dentro de la sinagoga.

Poco antes de las 2 pm, el hombre expresó: “Tienes que hacer algo. No quiero ver a este tipo muerto”. Momentos después, la transmisión se cortó. Un portavoz de la empresa Meta confirmó más tarde que Facebook eliminó el video.

Varias personas escucharon al secuestrador referirse a Siddiqui como su “hermana” en la transmisión en vivo, pero Faizan Syed, director ejecutivo del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas en Dallas Fort-Worth, Texas, señaló a The Associated Press que el hermano de Siddiqui, Mohammad Siddiqui, no estuvo involucrado. Syed dijo que el apoyo y las oraciones de Council on American-Islamic Relations (CAIR) estaban con las personas detenidas en la sinagoga.

Victoria Francis, residente de Texas, declaró a AP que vio aproximadamente una hora de la transmisión en vivo antes de que se cortara. Dijo que escuchó al hombre despotricar contra Estados Unidos y afirmar que tenía una bomba.

“Estaba por todo el mapa. Estaba bastante irritado y cuanto más se irritaba, hacía más amenazas, como ‘Soy el tipo con la bomba. Si cometes un error, todo es culpa tuya’”. Y él se reiría de eso”, agregó. “Estaba claramente en una angustia extrema”.

Francis, que vive en Rhome, Texas y creció cerca de Colleyville, se conectó después de leer sobre la situación de los rehenes. Apuntó que parecía que el hombre estaba hablando con el departamento de policía por teléfono, con el rabino y otra persona tratando de ayudar con las negociaciones.

Cuando se cortó la transmisión en vivo, el hombre se estaba poniendo bastante furioso, dijo Francis.

“Es una situación aterradora. Espero que termine de la mejor manera posible, obviamente sin que nadie salga lastimado”, dijo. “Especialmente en esta área, nunca piensas que algo como esto va a dar en el blanco hasta que lo hace”.

Colleyville, una comunidad de unas 26,000 personas, está a unas 15 millas (23 kilómetros) al noreste de Fort Worth.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, tuiteó el sábado por la noche que el presidente Joe Biden había sido informado y estaba recibiendo actualizaciones de altos funcionarios.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, indicó que estaba siguiendo de cerca la situación. “Rezamos por la seguridad de los rehenes y rescatistas”, escribió en Twitter.

CAIR, el grupo de defensa musulmán más grande del país, condenó el ataque el sábado.

“Este último ataque antisemita en una casa de culto es un acto de maldad inaceptable”, dijo el subdirector nacional de CAIR, Edward Ahmed Mitchell, en un comunicado. “Nos solidarizamos con la comunidad judía y rezamos para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley puedan liberar a los rehenes de manera rápida y segura. Ninguna causa puede justificar o excusar este crimen”.