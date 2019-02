Se surten paseños para ver partido

Como es tradicional, la fiebre del Super Bowl mantiene al límite la temperatura de los paseños que se preparan para ver la gran final de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) este domingo por la tarde desde sus hogares o en algún restaurante de la región.

Y es que este domingo el gran juego, en su edición LIII, lo disputarán los equipos de los Rams de Los Angeles y los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Estadio Mercedes-Benz de la capital del estado de Georgia.

“Me siento muy emocionado y sé que va a ganar mi equipo favorito, los Rams”, dijo emocionado Raymundo Quiroz, mientras salía de uno de los supermercados al Este de la ciudad.

‘Ya compré las botanas, sodas, cervezas y los desechables. La carne la llevará mi hermana y mi hermano las pizzas para los niños”.

Quiroz, al igual que miles de fronterizos, disfrutará del partido en casa en reunión con la familia y amigos.

Sin embargo, otros como Leoncio Rivas se organizan con sus amigos para ir a verlo en uno de los bares exclusivos de la ciudad.

A mí me gusta ir a un bar porque el ambiente se pone al 100 y verlo en pantallas gigantes se disfruta mejor”.

Encargados de los diversos bares deportivos y restaurantes como el Pocket’s, Barrigas, Cabo Joe’s, Ojos Locos, Twin Peaks, El Chinampa, entre otros, se declararon listos para recibir la avalancha de consumidores.

Uno de esos establecimientos es Tacos Chinampa, que ofrecerá unaparrillada especial ya sea para llevar o para comer en el local, ubicado en el 3343 Saul Kleinfeld esquina con Edgemere, en el Este de la ciudad.

“Siempre estamos presentes en el Super Bowl y nos preparamos con una buena especial para que la gente disfrute de este gran juego”, manifestó Abraham Serrato, conocido como ‘El Chirino’.

Expresó que hay gente que prefiere ordenar su parrillada para comer en casa y otras familias gustan de estar en el restaurante y seguir la transmisión por la televisión.

Las pizzerías, son otros de los negocios concurridos por los comensales. “Ya estamos listos y pues este día se ocupa a todo el personal porque no nos damos abasto”, externó uno de los empleados de Domino’s Pizza.

Como es tradicional, la estrella invitada y que no puede faltar en las mesas de los norteamericanos es sin duda el aguacate. “Claro que un Super Bowl sin aguacate no es un Super Bowl y pues tendremos un tazón listo en nuestra mesa” dijo Raúl Hinojos.

Ante ello y para reforzar la tradición, el Consulado de México en El Paso envió a través de las redes sociales una campaña singular en la que invita al consumo de la fruta exótica que se produce en México: ‘No Aguacate, No Super Bowl’.

De acuerdo a los productores mexicanos, el día del Super Bowl es cuando se consume el mayor número de aguacates en Estados Unidos y cuya cifra alcanza los 280 millones de piezas vendidas.

Asimismo personal de tiendas especializadas en electrónica y mueblerías dijeron tener un repunte en la venta de televisores.

“Es una buena temporada para nosotros porque la gente quiere ver la final de la NFL en una buena televisión y en alta definición”, dijo uno de los empleados de Best Buy, ubicado en el centro comercial The Fountains at Farah.

“Pues quiero disfrutar del Super Bowl con una buena televisión digital”, dijo Bruno Pérez, residente del Este de la ciudad, quien adquirió su televisor de 55 pulgadas.

Y porque la celebración es una gran fiesta deportiva, las autoridades policiacas instan a los ciudadanos a no empañarla al mezclar el alcohol con el volante, esto con el fin de evitar accidentes que pudieran desencadenar en una tragedia.

Cada año y en el marco de la festividad, cientos de guiadores son detenidos por conducir en estado de ebriedad mientras otros se ven involucrados en accidentes de tráfico, por ello recomiendan utilizar los servicios de un taxi o designar a un chofer para llegar sano y salvo a casa.