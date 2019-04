Se resiste a detención; agentes lo dejan ‘ciego’

Esta mañana la Policía de Las Cruces (LCPD) reveló que el hombre que fue arrestado por presuntamente apuñalar a dos empleados de un centro comercial podría haber quedado ciego tras su arresto.

Esto debido a que Joshua James LeNoir, de 31 años, se resistió al arresto y los oficiales tuvieron que someterlo usando 23 descargas de una pistola eléctrica, así como 15 balas no letales “bean bags” y una de ellas lo golpeó en el rostro.

En conferencia de prensa Patrick Gallagher, jefe de LCPD, explicó que LeNoir se negó a soltar la navaja con la que presuntamente atacó a los empleados y los oficiales tuvieron que “actuar” porque el hombre se dirigía rumbo a un restaurante infantil.

Por lo que dispararon balas no letales contra LeNoir, quien terminó cayendo de cara contra el pavimento, provocándole graves lesiones en el rostro y una posible ceguera. El jefe policiaco no dio detalles sobre si se trata de un daño temporal o permanente.

El incidente se registró el pasado 23 de marzo, poco antes de las 9 de la noche al interior del centro comercial Mesilla Valley, cuando LeNoir fue confrontado por una guardia de seguridad ya que se tenían sospechas que el hombre llevaba varios artículos que no había pagado.

Cuando el hombre estaba por salir de la tienda se hizo de palabras con la guardia de seguridad, para luego golpearla en el rostro y el torso.

Las investigaciones del caso revelaron que LeNoir comenzó a correr por la tienda para escapar, pero fue detenido momentáneamente por empleados del lugar hasta que el hombre sacó una navaja y lesionó a un empleado en el brazo.

Mientras LeNoir intentaba huir, un empleado de Verizon Wireless que escuchó la trifulca en Dillard’s trató de detener, al hombre, pero éste lo apuñaló y siguió corriendo hacia la salida.

Las autoridades indicaron que el hombre logró llegar al estacionamiento del Centro Comercial, donde subió a una camioneta Dodge Journey, donde viajaba una familia de cuatro integrantes.

Aunque la familia no opuso resistencia, LeNoir no pudo llevarse la camioneta, ya que las llaves no estaban puestas. Lo cual fue aprovechado por varios clientes del lugar, quienes trataron de contener al hombre dentro de la camioneta.

Pero a pesar de los esfuerzos de los testigos, una vez más LeNoir logró escapar, tras romper una de las ventanas usando su navaja.

Mientras el sujeto corría por el estacionamiento, oficiales de LCPD arribaron al lugar dieron 124 comandos al hombre para que se entregara, pero éste hizo caso omiso a ellos y los oficiales tuvieron que someterlo.

Gallagher agregó que LeNoir fue trasladado en el Centro Médico Universitario, en El Paso donde continúa hospitalizado.

El jefe de LCPD comentó que aparentemente LeNoir se encontraba bajo la influencia de alguna droga al momento del incidente y agregó que el hombre cuenta con un largo historial criminal que incluyen robo.

Cuando el hombre sea dado de alta, será recluido en el Centro de Detenciones del Condado de Doña Ana, sin derecho a fianza.

El hombre enfrenta dos cargos por agresión agravada con un arma mortal, uno por robo agravado con un arma mortal, otro por intento de robo de vehículo, uno más por agresión, otro por daños criminales y uno más por resistirse al arresto.

Trascendió que ninguno de los empleados lesionados presentaba heridas que pusieran en riesgo sus vidas.

LCPD esta tratando de recabar más información de lo ocurrido, por lo que solicita a cualquier persona que haya sido testigo del incidente se comunique con los detectives del caso al (575) 526-0795.