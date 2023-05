Robó a mano armada tienda de conveniencia en Socorro

Socorro, Texas– Un hombre asaltó una tienda de conveniencia de esta ciudad a punta de pistola. Crime Stoppers de El Paso y el Departamento de Policía de Socorro piden ayuda para identificar a este violento ladrón a través del programa Crimen de la Semana.

El miércoles 12 de abril, a las 3:38 a. m., un hombre se acerca al Circle K ubicado en 10790 North Loop.

Video captó al hombre ocultando su rostro cerca de las bombas de gasolina y entrando a la tienda. Una vez dentro, amenazó al empleado con una pistola y exigió dinero.

El sospechoso huyó de la escena con una cantidad no revelada de efectivo.

El presunto ladrón es hispano, de 5 pies 6 pulgadas, de complexión delgada, con tatuajes visibles en ambos brazos, incluido uno en forma de manga en el brazo izquierdo. Llevaba una gorra de beisbol roja con una W en el frente, polo gris de manga corta, pantalones grises con un cinturón negro y zapatos blancos con cordones negros.

Pudo haber estado en un automóvil rojo de 4 puertas modelo anterior similar a un Nissan Sentra o un Toyota Corolla S.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de este ladrón violento debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea en cselpaso.org. Permanecerá en el anonimato, y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.