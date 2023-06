Renuevan distritos escolares sus mesas directivas el sábado

El Paso.- Las contiendas por tres escaños en la junta escolar del área se están calentando a medida que la votación anticipada para la segunda vuelta de las elecciones del 10 de junio llegó a su fin el pasado martes.

La boleta incluye dos puestos de fideicomisario del Distrito Escolar Independiente de El Paso y un puesto en la junta del Distrito Escolar Independiente de Ysleta. Ningún candidato en esas contiendas obtuvo suficientes votos para ganar las elecciones del 6 de mayo.

PUBLICIDAD

Alex Cuéllar, asistente del fiscal del condado de El Paso, y Will Véliz, agente de bienes raíces, se enfrentan para ver quién representará al Distrito 2, en la junta de EPISD.

La maestra de escuela Jacqueline Martínez y la ama de casa Valerie Ganelon Beals están compitiendo por el puesto del Distrito 6 en la junta de EPISD para representar el área de la Escuela Secundaria Franklin.

En la carrera por el área de Ysleta High School, la ex educadora Deborah “Debbie” Torres y el consultor político Chris Hernandez se postulan para representar al Distrito 6 en la junta de YISD.

EPISD Distrito 2

Tanto Cuéllar como Véliz dijeron que han estado caminando por las cuadras y alentando a la gente a votar en una segunda vuelta electoral que se espera tenga una menor participación. A partir del 4 de junio, 1.775 personas emitieron sus votos para la segunda vuelta.

Veliz dijo que ha pasado parte de su tiempo haciendo campaña para abordar los “ataques” de su oponente.

“Sus ataques han sido mentiras sin fundamento... (Él está diciendo) que estoy comprado con mucho dinero, lo cual no es el caso en absoluto. Estoy haciendo esto por mi hija. Estoy haciendo esto por mi comunidad”, dijo Veliz.

En términos de “mucho dinero”, Cuéllar dijo que se refería al comité de acción política Kids First de El Paso, financiado en gran parte por contribuciones de los líderes empresariales de El Paso, Woody Hunt y Richard Castro.

“No hay duda de que esas tres personas han hecho mucho bien por El Paso. Sin embargo, si observa a dónde va el dinero, ese es el mismo dinero que atrajo a las escuelas chárter de IDEA. Ese mismo dinero es la razón por la que estamos perdiendo a algunos de nuestros estudiantes de EPISD a esas escuelas chárter”, dijo Cuéllar.

Castro y Hunt se desempeñan como presidente y vicepresidente del Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo, o CREEED. La organización sin fines de lucro dona tanto a los distritos escolares tradicionales como a las escuelas chárter con la esperanza de mejorar el desempeño de los estudiantes en El Paso.

Véliz dijo que la mayor parte de su respaldo proviene de la comunidad y otros agentes inmobiliarios que apoyan su interés en reducir los impuestos a la propiedad.

Véliz también provocó la ira de algunos votantes después de que su campaña compartiera una foto de él con la ex presidenta del Partido Demócrata del Condado de El Paso, Queta Fierro, de su candidatura para el Concejo Municipal de 2019.

Fierro dijo que apoyó a Véliz cuando se postuló para el Concejo Municipal, pero ahora respalda a Cuéllar en la carrera por la junta escolar de EPISD.

“No quiero que la gente se haga una idea equivocada. Estoy apoyando a Alex”, dijo Fierro.

Un informe de presentación de Kids First muestra que está apoyando a Veliz y Beals. El PAC había gastado previamente más de $29,250 con VMP Political Strategies para apoyar a los candidatos que favoreció en las elecciones del 6 de mayo.

Los últimos informes financieros de campaña de Véliz, publicados el 2 de junio, muestran que gastó $860 en publicidad entre el 27 de abril y el 31 de mayo y no recaudó fondos adicionales.

Los informes de Cuéllar muestran que recaudó cerca de $9,200 en donaciones durante ese período de tiempo. Esto incluye $250 de Amy O’Rourke, $500 de Georgina Williams y $2100 de la Federación Estadounidense de Maestros. También recibió más de $2,000 en contribuciones en especie del PAC de la Asociación de Maestros del Estado de Texas para imprimir y enviar postales.

El informe de Cuéllar también muestra que gastó más de $4,600 en la campaña. Esto incluye alrededor de $2,225 en pagos directos a encuestadores y caminantes, $280 en alimentos y bebidas, casi $900 en publicidad y poco menos de $300 en gastos de transporte.

EPISD Distrito 6

En el West Side, la contienda de Martínez y Beals se ha convertido en una batalla de opuestos políticos, con un candidato defendiendo los valores progresistas y el otro enfocándose en el conservadurismo fiscal.

En uno de los últimos anuncios de mensajes de texto de Beals, su campaña vinculó a Martínez con la Proposición K, la controvertida Carta Climática en la boleta electoral de la ciudad de El Paso el 6 de mayo, que fue rechazada por los votantes de forma aplastante.

“También fue muy abierta acerca de votar sí por la Prop K y creo que eso muestra qué tipo de persona es y cómo maneja las situaciones financieras”, dijo Beals. “Viniendo de una persona conservadora, sé que estamos pagando muchos impuestos y El Paso tiene uno de los impuestos a la propiedad más altos de todo Texas y eso demuestra el tipo de personas que somos. Voté no por la Prop K; ella votó que sí”.

Martínez dijo que apoyó la Prop K pero argumenta que no es relevante para el puesto en la junta escolar.

“Entiendo que es una táctica de su parte para que los votantes no voten por mí, pero diré que no tiene absolutamente nada que ver con la educación. Soy el candidato que tiene 13 años de experiencia práctica en la enseñanza. Entiendo cómo se desarrolla la política en el salón de clases, cómo impacta directamente a los estudiantes, y eso es algo que mi oponente no tiene”, dijo Martínez.

Desde la elección uniforme del 6 de mayo, Martínez obtuvo el apoyo de ambos sindicatos de maestros: la Asociación de Maestros de El Paso y la Federación Estadounidense de Maestros de El Paso. Justicia Fronteriza, un PAC de justicia social liderado por activistas progresistas, también compartió su apoyo al candidato a través de las redes sociales.

Beals dijo que no ha obtenido ningún nuevo respaldo o apoyo importante desde las elecciones de mayo.

Entre el 27 de abril y el 31 de mayo, Martínez recibió casi $4,530 en contribuciones políticas, según sus últimos informes financieros de campaña. Esto incluye $2,500 de la Federación Estadounidense de Maestros de El Paso y $500 de Georgina Williams.

También recibió $200 de Mandi Jung, una maestra en Saint Paul, Minnesota, con un seguimiento destacado de TikTok y una serie de pequeñas contribuciones de residentes de Virginia, Luisiana, Nuevo México y California.

El informe muestra que Martínez gastó $2,490 en impresión y publicidad.

El informe de Beals muestra que su campaña no recaudó ni gastó dinero durante ese mismo período.

YISD Distrito 6

En la contienda por el YISD, Torres y Hernández están compitiendo para ver quién reemplazará al titular Sotero Ramírez, quien recibió la menor cantidad de votos durante las elecciones de mayo.

Hernández dijo que espera que las próximas elecciones sean cabeza a cabeza, ya que solo 27 votos separaron a los dos candidatos el 6 de mayo.

“Ella tiene mucha más gente ayudándola. Estoy bastante solo, pero también me siento bien con el trabajo que he hecho”, dijo Hernández. “Parece que va a ser una carrera reñida. Y ya sabes, cualquier cosa podría pasar el día de las elecciones. Siento que voy a ganar, pero siempre se siente así para el candidato”.

A lo largo de su campaña, Hernández puso énfasis en la reducción del gasto. En un cuestionario de El Paso Matters, dijo que el distrito necesita hacer recortes de $10.5 millones “para que los gastos no excedan los ingresos”. También dijo que quería considerar hacer recortes en los presupuestos de gastos y salarios del departamento de presupuesto.

Hernández dijo que esto había llevado a Torres a difundir “información errónea” sobre él en un volante de campaña que afirmaba que quería recortar los fondos del distrito.

“Necesitamos reducir nuestros gastos, gastos innecesarios, que es muy diferente a recortar fondos”, dijo Hernández. “Mi prioridad número uno es la inscripción. Por supuesto, si nuestra matrícula aumenta, nuestra financiación estatal aumenta”.

Torres dijo que el folleto tomó una cita directa sobre los $10.5 millones en recortes presupuestarios del cuestionario de la guía para votantes de El Paso Matters.

“Además, esa cantidad de $10.5 millones es la cifra exacta en el presupuesto de YISD para salarios de maestros. Así que no estoy seguro de lo que está pensando. Si queremos mantener el distrito con calificación (A) y somos el distrito mejor calificado de la ciudad. Luego debemos asegurarnos de mantener los buenos maestros que tenemos”, dijo Torres.

Ambos candidatos dijeron que han estado creando conciencia sobre la segunda vuelta y animando a la gente a votar.

“Muchas veces, las segundas vueltas tienen una participación muy baja porque muchas veces la gente dice ‘Ya fui a votar una vez y no importará’ o comentarios como ese”, dijo Torres. Pero sí importa mucho. Necesitamos tener en cuenta la importancia de tener fideicomisarios responsables en la junta que entiendan su misión y la tomen en serio y vigilen los gastos”.

Los informes de campaña de Torres muestran que recaudó alrededor de $2,380 en contribuciones políticas entre el 27 de abril y el 31 de mayo. Esto incluye una donación de $500 de Kathleen Downey y $1,780 contribuciones en especie del PAC de la Asociación de Maestros del Estado de Texas para publicidad. También gastó alrededor de $440 en impresiones.

Los informes de Hernández muestran que recaudó $1,430 durante ese mismo período. Esto incluye una donación de $1,000 de la Asociación de REALTORS PAC de Texas.

El informe muestra que gastó alrededor de $2,940, incluidos $980 en pagos directos a los encuestadores y $1,900 en publicidad.