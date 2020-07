Proliferan los contagios entre ofensores sexuales

Jeff Proctor/New Mexico in Depth

A medida que el coronavirus estableció un punto de apoyo en el Centro Penitenciario del Condado de Otero, en el sur de Nuevo México, a mediados de mayo, las autoridades estatales trasladaron silenciosamente a 39 internos del complejo masivo cerca de la frontera de Texas a otra prisión cerca de Santa Fe.

Los internos compartieron algo en común: ninguno era un delincuente sexual.

En los días previos a que los 39 partieran del complejo correccional masivo donde se encuentra el único programa de tratamiento de delincuentes sexuales de Nuevo México, las autoridades aún transferían a esta clase de convictos de otras prisiones estatales a Otero, que se ubica en Chaparral, dentro del área metropolitana de El Paso. Era una práctica de rutina que aún no habían detenido, a pesar de que más de una docena de casos de Covid-19 ya habían surgido en otra ala de la prisión.

Seis semanas después, 434 reclusos, o el 80 por ciento, tienen el virus, dentro de una población carcelaria que ahora está completamente compuesta por personas que, en un momento u otro, fueron condenados por un delito sexual del fuero estatal.

Tres han muerto. Ocho más yacían enfermos en el Hospital Universitario de El Paso.

Otero, una de las cárceles más concurridas de Nuevo México, es la única penitenciaría del estado con más de un caso Covid-19.

Y sin embargo, ningún prisionero de la instalación ha sido liberado por adelantado, bajo una orden ejecutiva emitida por la gobernadora Michelle Lujan Grisham el 6 de abril, ya la directriz no aplica a los delincuentes sexuales.

No obstante, los presos de las otras 10 prisiones estatales han sido liberados, de acuerdo con documentos en posesión de New Mexico In Depth, obtenidos a través de una solicitud de acceso a registros públicos.

Las revelaciones llegan a través de más de una semana de informes de New Mexico In Depth, y la confirmación del portavoz del Departamento de Correccionales, Eric Harrison.

La línea de tiempo de las transferencias de presos a medida que el virus ingresó a la prisión es "realmente preocupante", dijo Lalita Moskowitz, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México.

"Indica que Correccionales sabía que era probable que se produjera un brote o que había algún peligro o riesgo para las personas alojadas en esa prisión", dijo Moskowitz. "Y tomaron una decisión muy clara sobre quién valía la pena salvar en esa instalación durante una pandemia, y lo hicieron antes de que mostraran algún tipo de preocupación al público".

Los funcionarios estatales no buscaron crear una prisión solo para delincuentes sexuales a propósito, enviando a los 39 internos a Santa Fe, dijo Harrison. Por el contrario, lo hicieron "a causa del Covid", dijo, y agregó que habían sido alojados en un área separada de la prisión de Otero, lejos de los delincuentes sexuales.

"No fue un cambio de política específico o una gran decisión hacer de Otero la única prisión solo para delincuentes sexuales", dijo. "Después de que el primer recluso dio positivo, necesitábamos espacio para crear una unidad de cuarentena".

Hasta el jueves pasado, no había ninguna postura de la administración de Lujan Grisham sobre la revisión de los criterios en la orden ejecutiva sobre la libertad anticipada, incluida la disposición que excluye a los delincuentes sexuales, dijo Harrison a NMID.

Eso a pesar del brote en el condado de Otero.

"A medida que el estado continúe luchando contra Covid, estoy seguro de que será algo que surja", agregó Harrison.

En la otro ala del Centro Penitenciario del Condado de Otero, donde los internos federales son detenidos por agencias que incluyen el Servicio de los Marshals de EU y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), 275 prisioneros han contraído el virus.

La mayoría están encerrados por cargos relacionados con drogas, revelaron funcionarios esta semana.

En el vecino Centro de Procesamiento del Condado de Otero, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detiene a cientos de migrantes, 146 personas han dado positivo al virus potencialmente mortal.

No está claro qué porcentaje de la población de prisiones federales en las instalaciones de Otero está infectado, porque se desconoce el número total de presos en el centro de procesamiento y el ala federal de las instalaciones de la prisión. Management and Training Corp. (MTC), una compañía privada de prisiones, opera ambas cárceles bajo contratos con el estado y los federales.

Ni el MTC ni las agencias federales han dado a conocer el número total de sus detenidos ni en la prisión ni en el centro de procesamiento.

Pero a partir del viernes, el estado retuvo a 539 personas en la mitad de las instalaciones de la prisión, cuando funcionarios estatales de Nuevo México informaron que 434 de ellos habían contraído el virus.

Recuento de números

Por ahora, los números sombríos de Otero llegan cada tarde desde la oficina de la gobernadora, lo que genera no solo la tasa de infección para las personas encarceladas, sino también para el estado en general.

5 de junio: 129 resultados positivos para los reclusos en las cárceles del condado de Otero. Eso fue el 39 por ciento de las 331 nuevas infecciones del estado anunciadas ese día.

20 de junio: el 37 por ciento de los nuevos casos de virus anunciados estaban detrás de los muros, en la prisión cerca de El Paso, Texas.

21 de junio: 41 personas más encarceladas en el condado de Otero tenían el virus, el 30 por ciento del total nuevo del día.

Aunque ha sido calificado por la prensa nacional como un estado cuyo enfoque ha salvado vidas y mantenido las infecciones relativamente bajas, Nuevo México podría verse aún mejor a nivel nacional si no fuera por el Centro de Procesamiento del Condado de Otero y el Centro Penitenciario del Condado de Otero.

Al final de la semana, 855 personas encerradas en las dos cárceles han dado positivo por el virus potencialmente mortal desde principios de mayo, dicen las autoridades: casi el 8 por ciento del total contabilizado en Nuevo México a partir del 11 de marzo.

Una prisión experimental

Otero es por diseño el hogar de una gran cantidad de delincuentes sexuales encarcelados.

Los funcionarios del Departamento de Correcciones de Nuevo México primero contrataron a MTC para administrar un ala de la Instalación de Prisiones del Condado de Otero en 2013, bajo la entonces gobernadora Susana Martínez. El plan era crear una prisión solo para delincuentes sexuales y ofrecer tratamiento a un grupo inicial de reclusos, para luego reevaluarlos constantemente.

Los delitos sexuales, según la ley de Nuevo México, van desde violaciones violentas hasta explotación infantil y exposición indecente agravada.

"Hay una especie de percepción que tenemos en la sociedad sobre quién es un delincuente sexual", dijo Moskowitz de la ACLU. “Por supuesto, están los casos realmente graves, violentos y de abuso infantil. Pero a muchas personas se les etiqueta como delincuentes sexuales y se les exige que se registren en quiénes no pensaríamos de esa manera ".

El experimento de Otero ha producido resultados y revisiones mixtas a lo largo de los años, aunque los funcionarios de correcciones han seguido presentándolo como la única prisión del estado donde está disponible el Programa de Tratamiento para Delincuentes Sexuales (SOTP).

De manera constante, la población ha aumentado a más de 500, en parte debido a que los funcionarios de correcciones han identificado a los delincuentes sexuales en otras cárceles de Nuevo México como candidatos para el SOTP.

Las transferencias de todo el estado a Otero han sido una característica regular durante años, dijo Harrison, el portavoz de las prisiones. Disminuyeron la velocidad a medida que la pandemia aterrizó en Nuevo México a principios de marzo, pero continuaron después de que comenzó el brote en el lado federal de la cárcel.