Programan funerales para niños fallecidos en accidente

/ Funeraria donde serán exequias de los niños

Familiares de los menores fallecidos en el trágico accidente del domingo por la noche en el Northeast de El Paso, dieron a conocer el programa donde tendrán lugar los funerales de los menores de seis, cinco y un año de edad.

A través de redes sociales, varios familiares hicieron conocer a la comunidad paseña que velarán a los pequeños en La Paz Faith, ubicada en el 1201 North Piedras St.

Hoy miércoles, las visitas iniciarán desde las 5:00 hasta las 9:00 p.m. Un rosario para los tres pequeños fallecidos también se realizará en punto de las 7:00 p.m. en el mismo centro religioso.

Por otra parte, el jueves las visitas iniciarán a las 8:00 a.m, y posteriormente una misa en honor a los tres menores iniciará las 10:00 a.m. Finalmente, la última despedida será en el Cementerio Mt. Carmel ubicado en el 401 South Zaragoza Rd, a las 11:30 a.m.

Los menores fallecieron el pasado domingo cuando alrededor de las 9:46 pm, la Ford Expediton 2001 conducida por Juan Ángel Loera y quien era acompañado por su familia, circulaba por la Titanic con dirección hacia el Oeste y fue impactada por una camioneta Lincoln.