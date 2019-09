Peleará por su puesto, representante del Distrito 3

Sin abundar en detalles y teniendo a su lado a su abogado, Casandra Hernandez-Brown, representante del Distrito 3 del Gobierno municipal, afirmó que peleará las elecciones especiales para conservar su asiento en el Cabildo.

“Esta es una decisión muy profunda e importante para mí y no estoy descartando ninguna de las opciones… lo que les puedo asegurar es que no me iré a ningún lado”, expresó la ex regidora, quien fuera destituida por el Consejo Municipal luego de su supuesta aspiración a contender a la posición de alcalde en las próximas elecciones.

Durante una breve conferencia de prensa, organizada en la oficina de su representante legal, Hernandez-Brown manifestó que será un miembro activo y comprometido con la sociedad y “trabajaré arduamente para que esta injusticia sea resarcida”.





Agradece apoyo de un

grupo de ciudadanos

Manifestó que previo a la reunión con los representantes de los medios de comunicación sostuvo una plática con un grupo de ciudadanos afines en la que les detalló lo sucedido durante la junta del Concilio celebrada el martes por la mañana.

“Ayer discutimos los resultados de la política mezquina y las agendas motivadas por la política por lo que los ciudadanos tienen la intención de responsabilizar a cada concejal por sus actos”, indicó,

La regidora dijo sentirse honrada por el gran apoyo de un grupo comunitario, “ellos están enojados de que su representante haya sido removida injustamente de su cargo sin el debido proceso”.

La funcionaria, que atiende a los residentes de un sector del Este, Centro y Valle Bajo de la ciudad, mostró su inconformidad por el tratamiento que se le ha dado a su caso luego de una publicación en las redes sociales –Facebook–, cuyo origen desconoce.

Y es que el pasado martes en sesión de Cabildo se aprobó, con 4 votos a favor y 3 en contra, la elección especial para convocar el próximo 5 de noviembre a los aspirantes a ocupar el escaño del Distrito 3, con lo que prácticamente quedó fuera del Consejo.





La destituyen

Hace una semana, Cassandra Hernandez-Brown dejó el puesto de la Ciudad de El Paso como regidora oficial, esto luego de que el Cabildo determinara su renuncia automática al dar a conocer públicamente su candidatura a la alcaldía de El Paso

Los representantes Cissy Lizarraga, Sam Morgan, Claudia Ordaz Pérez y Henry Rivera votaron a favor de convocar dicha elección especial. Mientras que Alexsandra Annello, Isabel Salcido y Peter Svarzbein votaron en contra.

El voto de Hernandez-Brown fue bloqueado por el municipio, esto debido a que es su puesto el que está en discusión.

La regidora –quien funge como funcionaria temporal en lo que se busca su reemplazo– se pronunció en protesta, porque no fue permitido su voto, con lo que se habría obtenido un empate.

“Hoy no he podido votar, por lo que habría sido un 4-4 y creo que el artículo lo habría decidido también, así que esto es lo que quiero decir. He sido muy desafortunada y estoy muy sorprendida, pero por favor cuenten conmigo profesionalmente y para continuar trabajando con su distrito y por sus prioridades”, dijo Hernandez, quien en ocasiones derramó lagrimas, a un grupo de residentes del Distrito 3 que se presentó a dar su opinión pública en la sesión.





La imagen

La candidatura de la entonces regidora se mostró en una página de Facebook en donde aparece con la Plaza San Jacinto al fondo y el slogan: “Cassandra Hernandez-Brown for Mayor of El Paso, Texas” (Cassandra Hernandez-Brown para alcalde de El Paso).

Pese a la publicación, que fue borrada minutos después, la funcionaria dejó claro que ella no renunció a su posición. Sin embargo, debido a las leyes estatales, la acción (anunciar una candidatura para un cargo distinto) se considera una renuncia automática.

Lloyd F. Denton, asesor legal y abogado representativo de la Ciudad de El Paso, declaró que las leyes establecen que un cuerpo legislativo local puede votar para determinar si se lleva a cabo una elección especial o se añade al contrato con las entidades de elecciones en una sesión regular.

La Constitución de Texas tiene una disposición que exige renuncias automáticas, también conocidas como “leyes de renuncia para ejecutar”, cuando un funcionario público anuncia la candidatura para otro cargo.

Mientras llega la fecha de la elección especial, Hernández-Brown seguirá en el puesto temporalmente.





