Paseños se unen a lucha para conservar el área Castner Range

Convertir en monumento nacional el área de Castner Range, un enclave de las Montañas Franklin lleno de diversidad ecológica y recursos arqueológicos, ha sido por décadas un sueño de la comunidad paseña.

A través de una campaña, que recauda firmas para enviarlas al presidente Joe Biden, activistas de la región luchan para preservar una zona caracterizada por las amapolas amarillas que crecen de manera natural en el espacio que albergó por años un campo de tiro de Fort Bliss.

Reunidos en el Museo de Arqueología de El Paso, líderes comunitarios encabezados por la congresista Verónica Escobar y el regidor Joe Molinar, hicieron un exhorto el viernes por la mañana al presidente Biden y solicitaron a la ciudadanía que apoye con firmas la petición.

“Los habitantes de El Paso se han juntado para unirse en torno a la designación de Castner Range como monumento nacional porque entendemos el valor de conservar esta tierra como una forma de combatir la crisis climática, proteger nuestros preciosos recursos, elevar nuestro patrimonio cultural único y aumentar el acceso equitativo a la recreación al aire libre “, dijo Escobar.

“Es por eso que me enorgullece unirme a conservacionistas, grupos cívicos y empresas en la defensa de la creación de un monumento nacional que preservará para siempre la fascinante belleza e historia de Castner Range”, agregó.

En mayo, el presidente dio un nuevo impulso al movimiento cuando anunció su política America the Beautiful, que busca apoyar los esfuerzos de conservación liderados localmente que crean empleos, protegen el agua potable, apoyan comunidades saludables y distribuyen los beneficios de los espacios abiertos de manera equitativa.

“Si bien muchos habitantes de El Paso conocen Castner Range por su deslumbrante exhibición de amapolas, el caso de conservación de Castner Range va aún más lejos”, dijo Joe Molinar, quien representa al Noreste en el Cabildo de la Ciudad.

“Dedicar Castner Range como monumento nacional brindará más oportunidades recreativas y preservará las vistas de las montañas vírgenes no sólo para el Noreste de El Paso, sino para toda la región”, agregó.

En caso de ser designado monumento nacional, Castner Range se uniría a más de 800 millas cuadradas de tierras públicas protegidas en el Condado de El Paso, Texas, y el Condado de Doña Ana, Nuevo México, incluido el Parque Estatal de las Montañas Franklin y el Monumento Nacional Organ Mountains-Desert Peaks.

“No soy un excursionista de toda la vida. Pero cuando lo descubrí, me encantó; me ha llevado a ser más activo físicamente, crear recuerdos irreemplazables con mis nietos y conocer nuevos amigos increíbles en el mundo del senderismo”, dijo George Sáenz, quien fundó el grupo en 2019 de senderismo “Exercise, no extra fries” (“Ejercicio, no papas fritas extra”).

“Castner Range brindará a más habitantes de El Paso más oportunidades para descubrir nuevas formas de estar activos y conectarse con el desierto de Chihuahua”, agregó Sáenz, cuya agrupación promueve la protección de la zona.

Castner Range alberga 7 mil 81 acres de la belleza del Oeste de Texas y tiene un significado histórico que se remonta a miles de años. Cuenta la historia de cómo nuestra región se convirtió en la comunidad binacional más grande del mundo.

Entre 1926 y 1966, el Ejército utilizó Castner Range para probar armas pequeñas, armas de asalto y artillería de campaña y de defensa aérea. Para 1966, la ciudad de El Paso había crecido alrededor de los límites Sur y Este de la cordillera. Ahora el temor es que este crecimiento termine con el espacio ecológico en Castner Range.

Los interesados pueden visitar la página web www.castnerrangenationalmonument.org para firmar la petición y pedirle al presidente Biden que proteja permanentemente el área.