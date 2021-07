Mueren siete paseños que habían sido ya vacunados

El Paso— La autoridad de salud dio a conocer que hasta el miércoles, se han registrado 332 casos de Covid-19 en personas que han sido completamente vacunadas. Asimismo, siete decesos se han registrado en personas que cumplieron con el esquema de vacunación de ambas dosis o unidosis.

“Hemos visto que mientras más grandes son, más es la posibilidad después de haber sido completamente vacunados”, dijo el doctor Héctor Ocaranza, autoridad de Salud de la Ciudad y el Condado.

“No crean una respuesta inmunológica tan elevando cómo las personas jóvenes. Pero no debemos perder fe en la vacuna, debemos instar a aquellos que son adultos mayores o con condiciones médicas preexistentes a vacunarse, cuidarse y seguir las medidas”, añadió.

Luego de un repunte de casos positivos en esta localidad, el Departamento de Salud Publica de El Paso (DPH) exhortó a la comunidad a seguir las recomendaciones de salud y acudir a los centros de vacunación si aún no se ha adquirido la inmunización.

De acuerdo con el doctor Ocaranza, existen dos factores que han contribuido al aumento de casos en la región.

“Continuamos viendo un aumento en el número de casos y esto se debe dos factores. El primero es que son bastantes los casos de personas que no están vacunadas. Y el segundo factor corresponde a un porcentaje también grande de personas que han viajado”, dijo la autoridad de salud.

“Sabemos que muchas personas han viajado y lo mejor que podemos hacer es vacunarnos antes de salir. Y lo que hemos dicho, e lugares muy concurridos, usar cubrebocas y todas las medidas de seguridad”, añadió.

Aseguró que la nueva variante Delta es predominante en el país y es indispensable contar con la vacuna del Covid-19.

“La variante delta es la más predominante en el país. Aunque no hemos detectado la variante aquí con las pruebas que hemos realizado, no significa que no podamos tener casos”, explicó.

“Los más importante es la vacunación a todos aquellos que no tienen la vacunación y continuar convenciendo a aquellos que aún no lo han hecho para seguir protegiendo a la comunidad”, insistió.

¿Sirve la vacuna para Delta?

El doctor le Ocaranza aclaró que, hasta el momento, los estudios indican que la vacuna es efectiva para la nueva cepa que comienza a propagarse en el país.

“Se sigue examinando la efectividad de la vacunación pero no se descarta la posibilidad de que si sigue cambiando la estructura del virus, va a llegar un momento en que la vacuna no podría ser tan efectiva”, dijo Ocaranza.

“Sin embargo, hasta el momento sabemos que la vacuna es bastante efectiva incluida la vaciante Delta. Entonces lo único que podemos hacer es seguir vacunando a todos los que podamos y motivar a aquellos que tienen dudas o miedos. Seguir informándolos y protegiéndolos”, comentó.

“Entre un mayor porcentaje desde la población reciba la vacuna, mayor va a ser la protección contra estas variantes y podremos evitar posibles brotes”, finalizó.

Mario D’ Agostino, jefe del Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD), dio a conocer que hasta el miércoles, el 79.2 por ciento de la población mayor de 12 años se ha administrado al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 68.21 por ciento ya ha completado el esquema de vacunación.

De igual forma, la comunidad mayor de 65 años con al menos una dosis forma parte del 94.77 por ciento de personas vacunadas mientras que el 86.73 por ciento ya se encuentra completamente vacunados.

Las autoridades instan a la comunidad a seguir convenciendo a aquellos que no se han aplicado la vacuna contra el Covid-19 y a continuar con las medidas de seguridad para evitar que el repunte continúe.