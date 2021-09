Obtiene EPCC premio por apoyar la diversidad

El Paso Community College (EPCC) recibió el premio Higher Education Excellence in Diversity (HEED) 2021 de la revista INSIGHT Into Diversity, la publicación más antigua y más grande de educación superior centrada en la diversidad. Como receptor del premio anual HEED, un honor nacional que reconoce a los colegios y universidades de Estados Unidos que demuestran un compromiso excepcional con la diversidad y la inclusión, EPCC aparecerá, junto con otros 100 destinatarios, en la edición de noviembre de 2021 de la revista INSIGHT Into Diversity. Este es el noveno año consecutivo en que EPCC ha sido nombrado ganador del premio HEED.

“El Paso Community College se enorgullece de nuestros esfuerzos por estar siempre a la vanguardia de la diversidad y la inclusión”. Dijo el Dr. William Serrata, presidente de EPCC. “El premio HEED valida el arduo trabajo del colegio para defender la diversidad y la equidad”.

EPCC sirve a más de 28 mil 500 estudiantes y ofrece 145 programas. A lo largo de sus 50 años de historia, la institución ha permanecido enfocada en involucrar a estudiantes, aumentar asociaciones con la comunidad y fomentar la excelencia. Al crear una cultura universitaria e implementar iniciativas innovadoras de éxito estudiantil, EPCC está transformando el camino hacia la educación superior y desarrollando una fuerza laboral mejor preparada para nuestra región.

La revista INSIGHT Into Diversity es la publicación de diversidad más antigua y más grande en la educación superior en la actualidad y es conocida por su premio anual Higher Education Excellence in Diversity (HEED), el único premio que reconoce a los colegios y universidades por sus esfuerzos sobresalientes de diversidad e inclusión en sus campus. Además de su bolsa de trabajo en línea, INSIGHT Into Diversity presenta noticias e historias oportunas que invitan a la reflexión sobre cuestiones de diversidad e inclusión en la educación superior y más allá. Los artículos incluyen entrevistas con innovadores y expertos, así como perfiles de mejores prácticas y programas ejemplares. Los lectores también descubrirán oportunidades profesionales que conectan a los solicitantes de empleo con instituciones y empresas que adoptan una fuerza laboral diversa e inclusiva. Los números actuales, archivados y digitales de la revista INSIGHT Into Diversity están disponibles en línea en insightintodiversity.com.