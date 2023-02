A punta de navaja, lo asaltaron afuera de su casa

El Paso.-Dos hombres asaltaron al dueño de una casa en el Este de El Paso después de que el dueño confrontó a uno de los sospechosos por robar artículos del exterior de la vivienda. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para identificar a estos ladrones violentos a través del Crime of The Week.

El lunes 30 de enero de 2023, a las 11:50 a. m., dos hombres estacionaron frente a una casa en la cuadra 1500 de Billie Marie.

Los testigos vieron a uno de ellos cargando artículos de la propiedad de un vecino en el camión. El propietario fue informado y confrontó a uno de los sospechosos.

El sospechoso confrontado sacó un cuchillo y amenazó al dueño de la casa. Después saltó a la camioneta y la pareja huyó de la escena con tres llantas y un motor de motocicleta para un vehículo todo terreno (A.T.V.).

El sospechoso confrontado es un hombre hispano de constitución promedio. Llevaba chaleco reflectante y botas de trabajo con cinta. No hubo información disponible sobre el conductor del vehículo, al parecer una camioneta GMC plateada de cabina simple.

Cualquier persona que tenga información sobre este robo debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers de El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver delitos.