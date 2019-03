Llegan bicicletas eléctricas al Centro

Las nuevas bicicletas eléctricas de SunCycle llegan al Centro de El Paso en mayo. El jueves, la compañía hizo una demostración a la comunidad paseña de una nueva solución limpia y conveniente para moverse en todo el Centro.

La bicicleta eléctrica BCycle no emite contaminación, no hay necesidad de llenar el tanque y lo mejor, es que no hay tráfico ni tarifas de estacionamiento, detalló SunCycle, compañía a cargo de las bicicletas.

Con una flotilla de 16 bicicletas, cuentan con un motor de línea activa con suficiente potencia para subir colinas, una pantalla digital que marca la velocidad y una canasta para portar pertenencias. Se espera que esta innovación de transporte verde esté disponible en El Paso a inicios de mayo.