Llega lo último en tecnología de títulos de bienes raíces

Prosperus Title and Escrow LLC ha llegado a la ciudad con lo último en tecnología en la industria –brindando acceso fácil y rápido a documentos a través de un portal en línea. La compañía abrió sus puertas al público en octubre pasado en su ubicación temporal en Airway Boulevard y Montana Avenue.

Janette Coon, ex presidente de WestStar Title, dirigirá esta nueva travesía de Prosperus Title and Escrow LLC.

Coon tiene más de 30 años de experiencia en la industria de títulos y depósitos de garantía de bienes raíces y dirigirá un equipo de siete empleados que cuentan con un gran conocimiento, experiencia y renombre en la industria de títulos y depósitos de garantía. Coon fue anunciada como presidente a principios de 2018 y está emocionada de ser la líder de un grupo excepcional de expertos en la industria.

“Como presidente, formo parte de la creación de una nueva agencia de títulos y depósitos de garantía que sobresaldrá del resto con nuestra tecnología y servicios altamente innovadores”, dijo Coon.

La nueva agencia ofrecerá acceso en línea a formularios y otros documentos, ofreciendo a los clientes la posibilidad de subir o actualizar documentos en cualquier momento con acceso rápido y seguro. La compañía innovadora también brindará acceso conveniente y eficiente a formularios de pedido, escrituras, paquetes de cierre y otros documentos a través de su portal en línea.

En la primavera de 2019, Prosperus se reubicará a su local permanente en Airway Boulevard y Edgemere Boulevard. El nuevo espacio de oficina será más accesible y cuenta con espacio para crecer.

La agencia de títulos será una de las primeras en El Paso en ofrecer un portal en línea a sus clientes y Coon está emocionada de comenzar.

Trae tus transacciones de bienes raíces residenciales y comerciales a Prosperus Title and Escrow LLC. “Te mostraremos lo que una agencia de títulos eficiente e innovadora te puede brindar, y te ayudaremos a llegar a tener un futuro próspero”, dijo Coon.