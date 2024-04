En El Paso, condena México la ley SB4

En su visita a la ciudad de El Paso, la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Alicia Bárcena, fue contundente al manifestar que los mexicanos no están solos, al tiempo de adelantar que ya preparan la defensa en el supuesto de que el Estado de Texas exija a los connacionales pruebas de su estatus migratorio, en caso de entrar en vigor la polémica ley SB4.

En su mensaje a los mexicanos la canciller mexicana destacó que el objetivo es dar asistencia a aquellos que se sienten incómodos por las acciones que realiza el Gobierno de Texas, para cumplir las leyes de inmigración.

“Queremos que las comunidades mexicanas e inmigrantes aquí sepan que México los apoyará independientemente de que se aplique o no la SB4”, dijo la funcionaria de primer nivel en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y enfatizó: “Estamos muy preocupados, por eso estamos aquí para impulsar diversas iniciativas como: ‘Conoce tus Derechos’, asistencia jurídica y protección las 24 horas para nuestros connacionales”, dijo tras resaltar que estos servicios están disponibles en todas las sedes diplomáticas asentadas en los Estados Unidos.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, quien sostuvo la primera de cuatro escalas en Texas, inició la agenda de trabajo que incluye reuniones con los 11 cónsules generales radicados en las diferentes ciudades del estado.

Aquí, con autoridades estadounidenses, la canciller Bárcena destacó los puntos más relevantes sobre la defensa de la comunidad mexicana en Texas ante la ley SB4, el Modelo Mexicano de Movilidad Humana y la importancia de abordar, de manera compartida, las causas estructurales de la migración en la región.

Durante la reunión, de carácter privado, a la que asistieron los titulares regionales de la agencia de Seguridad y Protección Fronteriza (CBP), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Patrulla Fronteriza (USBP), así como del Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, se dialogó sobre las medidas preventivas tomadas por las oficinas consulares mexicanas en Estados Unidos con iniciativas de ley antiinmigrantes, además de la gestión de encuentros y retornos en El Paso, Texas.

Posteriormente la canciller fue invitada por funcionarios federales de CBP y USBP a un recorrido por el bordo, los puentes internacionales y la puerta 36, lugar que en los últimos meses ha sido entrada de miles de inmigrantes que se entregan a las autoridades a veces de manera pacífica y otras de manera violenta.

En el puente internacional Paso del Norte, y acompañada por su equipo de trabajo, la diplomática acudió para corroborar las gestiones que realizan las autoridades estadounidenses en este cruce fronterizo.

“Nos encontramos aquí en la línea entre Estados Unidos y México con la autoridades federales de la Patrulla Fronteriza y de todos los que están procesando a los migrantes mexicanos y otros extranjeros que pasan por esta línea. Aquí estamos tratando de ver qué más podemos hacer para mejorar la vida y estrechar nuestros lazos de comunicación y colaboración”, dijo Bárcena en un video difundido en la cuenta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores en X (antes Twitter), a mitad del cruce internacional.

Apuntó que con el Modelo Mexicano de Movilidad Humana, México está haciendo su parte para tratar el reto de la migración desde una perspectiva humanista que permita articular soluciones integrales en todo el ciclo migratorio, ya sea en el momento de origen, tránsito, destino o retorno de migrantes.

“La migración no es un problema a resolverse, sino un fenómeno a gestionar, mediante estrategias que no sólo atiendan temas fronterizos, sino sus causas de origen o estructurales y a través de un esquema de responsabilidad compartida”, mencionó a mitad del cruce internacional.

Por la tarde la canciller mexicana se reunió con el juez del Condado, Ricardo Samaniego, en el Jardín de Sanación (Healing Garden), memorial erigido a las 23 víctimas del tiroteo de Walmart, ubicado en el centro comercial Cielo Vista, quienes fueron atrozmente asesinadas por un supremacista blanco.

“Estar en este hermoso lugar y poder atestiguar el simbolismo que guarda este Healing Garden, en donde, no solamente se recuerda a las personas que fallecieron a través de estos árboles, de estos cipreses que han sido sembrados aquí en memoria de estas personas”, dijo la canciller, luego de pedir un minuto de silencio en honor a los fallecidos en la tragedia y depositar un arreglo floral.

En su intervención destacó que este lugar también es un lugar de sanación, un lugar donde “uno viene también a encontrarse, a reflexionar sobre dónde estamos, qué podemos hacer como una comunidad binacional mexicano-estadounidense en donde compartimos tantas cosas, pero, entre otras, compartimos también el honor a nuestros muertos, el honor a nuestros ancestros”.

Expresó que el estar ahí es para recordar la memoria de los fallecidos, pero también recordarlos con ese sentimiento de perdón, con ese sentimiento de urgencia, de sanación en un mundo tan convulso como el que estamos viviendo el día de hoy.

En su mensaje de gratitud, sobre todo al juez Ricardo Samaniego, quien le contó la historia de este parque, expresó que el espacio verde, situado a la entrada del Parque Ascárate y a un costado del gran lago, en realidad es un jardín, y eso es lo hermoso.

“Me contó cosas muy bonitas, me contó que este laberinto que está aquí en el centro, es un símbolo muy importante de que uno a veces siente que está en un laberinto en la vida y que no hay salida; y de pronto en este laberinto sí hay salida. Así es que eso me gustó muchísimo, y también la idea de que las flores han sido sembradas por las familias, y creo que eso es algo muy hermoso”.

“Sabemos que muchas de las familias que han sufrido son de Juárez y ahorita estamos aprovechando para decir que sí ha habido un esfuerzo increíble por parte de nuestro cónsul Mauricio Ibarra Ponce de León, al mantener la relación y la comunicación con las familias juarenses”, dijo Samaniego.

Destacó que la presencia de la canciller mexicana en este lugar representa un honor y un privilegio, y más cuando percibió que “se trata de una persona con mucha pasión e inmediatamente entendió el concepto, entendió lo que estábamos haciendo para las familias y no sólo un memorial para las personas que murieron sino algo muy progresivo”.

Al término de la ceremonia, Bárcena saludó y escuchó a los familiares de algunas de las víctimas del ataque protagonizado por Patrick Crusius, quien viajó desde Allen, Texas, para cometer en un acto racista el asesinato masivo, el 3 de agosto de 2019, en contra la comunidad mexicana al considerar, según él, que su invasión representaba un peligro para los Estados Unidos.

