En alerta, Policía y CBP por ‘Día de Mariguana’

Mientras que los expendedores de mariguana medicinal y recreativa asentados en Sunland Park, NM se preparan para celebrar este sábado la tradicional festividad del 4/20, ‘Día Internacional de la Mariguana’, las agencias policiacas anunciaron el reforzamiento del patrullaje para evitar la introducción de la hierba al estado de Texas y el arresto de sus poseedores.

Aunque en algunos estados del país, como Nuevo México, su uso es legal, en Texas no está permitida su venta, informaron directivos del Departamento de Policía de El Paso (EPPD), la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO) y de Seguridad y Protección Fronteriza (CBP).

“Nosotros estaremos vigilando la zona. Sabemos de la festividad, por lo que habrá un enfoque especial en detener las drogas ilícitas como la mariguana, entre otras… ya sea en forma natural, en gomita o en cualquier otra presentación del producto, porque esta droga es ilegal aquí”, afirmó Jerome Washington, comandante de EPCSO.

Apuntó que las personas que sean sorprendidas en posesión de mariguana podrían enfrentar consecuencias legales, pero todo dependerá de la cantidad que un individuo tenga.

De acuerdo con la ley, las penas van desde 6 meses en prisión y el pago de una multa de dos mil dólares, y de ahí puede ir subiendo dependiendo de la cantidad que trafiquen.

Asimismo la Patrulla Fronteriza recordó al público que si bien la mariguana medicinal y recreativa puede ser legal en algunos estados del país y Canadá, la venta, posesión, producción y distribución de mariguana o la facilitación de lo antes mencionado siguen siendo ilegales según la ley de los Estados Unidos, dada la clasificación de la mariguana como sustancia controlada de Lista I.

“En consecuencia, las personas que violen la Ley de Sustancias Controladas y que se encuentren al cruzar la frontera, llegar a un puerto de entrada de los Estados Unidos, un centro de detención o a un puesto de control de la Patrulla Fronteriza pueden ser consideradas inadmisibles y/o sujetas a incautación, multas y/o arresto”, dijo Orlando Marrero-Rubio, portavoz de la Patrulla Fronteriza, Sector El Paso.

Las autoridades fueron claras al mencionar que las leyes estatales no están por encima de las federales y tampoco en estados donde no está legalizada la hierba, como en Texas.

Durante décadas ha sido costumbre que miles de residentes fronterizos adquieran productos de diversos tipos en alguna de las ciudades situadas en la región Paso del Norte y crucen la frontera o los límites de los estados con las mercancías adquiridas sin importar si son legales o prohibidas.

A pesar de la alerta emitida por la Policía, miles de residentes originarios del Condado de El Paso, Ciudad Juárez, y otras localidades de los alrededores, se preparan para acudir a la fiesta y disfrutar del placer y la recompensa que produce el cannabis al aumentar los niveles de dopamina o bien aliviar el dolor.

Personal de las cerca de 40 negociaciones dedicadas a la venta del cannabis medicinal y recreativo, establecidas en la ciudad de Sunland Park, se declararon listas para recibir a sus clientes hoy sábado, que marca el día festivo principal de la cultura de la mariguana, el famoso 4/20 o 20/4.

Ofertas de agradecimiento

Para celebrar el acontecimiento los propietarios de los dispensarios dispusieron desde el miércoles una serie de ofertas en sus productos en agradecimiento a sus consumidores y de igual forma organizan eventos alusivos a la festividad.

Mireya Espinoza, asistente de gerente de Prohibition 37, situada en el 871 McNutt Rd., dijo que esta fiesta nacional será aprovechada para convivir con la clientela y ofrecerles descuentos de hasta el 37 por ciento en todos los productos.

“Estos descuentos que comenzaron el miércoles estarán hasta el domingo y será un día especial para estar juntos y todos felices”, dijo tras resaltar que esta será su primera celebración en esta localidad.

Agregó que la compañía cuenta con ocho sucursales con presencia en Sunland Park, Las Cruces, Santa Fe, y el resto en Albuquerque, NM. En esta ciudad abrieron el 15 de diciembre de 2023, y esperan en un futuro cercano expandirse a otras ciudades del país como Chicago, Illinois.

Prohibition 37, como el resto de las tiendas similares en la ciudad, tiene programadas fiestas comunitarias en las que se exhibirán artículos, música de karaoke, juegos, rifas y venta de antojitos con la presencia de las llamadas food trucks.

De acuerdo con los activistas, este sábado marca el día festivo principal de la cultura de la mariguana, el 20/4, cuando los estudiantes universitarios se reúnen, a las 4:20 p.m. en nubes de humo en los patios del campus y las tiendas de mariguana en estados donde la mariguana es legal agradecen a sus clientes con descuentos.

Asimismo la edición de este año brinda una oportunidad para que los propios activistas reflexionen sobre hasta dónde ha llegado su movimiento, ahora que la mariguana recreativa está permitida en casi la mitad de los estados y en la capital del país.

Y es que muchos estados han instituido medidas de “equidad social” para ayudar a las comunidades de color –las más perjudicadas por la guerra contra las drogas–, a obtener beneficios financieros de la legalización. Y la Casa Blanca ha mostrado apertura a la reforma de la mariguana.

Orígenes confusos

Según los expertos en la materia, los orígenes de la fecha, y el término “420” en general, fueron confusos durante mucho tiempo. Algunos afirmaron que se refería a un código policial para la posesión de mariguana o que derivan de “Rainy Day Women No. 12 & 35” de Bob Dylan, con su estribillo de “Todo el mundo debe drogarse”.

Un artículo publicado por la Prensa Asociada, y en el que participó la escritora Claire Rush, desde Portland, Oregon, señaló que la explicación predominante es que comenzó en la década de 1970 con un grupo de amigos de pantalones acampanados de la Escuela Secundaria San Rafael, en el Condado de Marin en California, al Norte de San Francisco, que se hacían llamar “Los Waldos”.

El hermano de un amigo tenía miedo de ser arrestado por una parcela de cannabis que estaba cultivando en el bosque cerca de Point Reyes, así que dibujó un mapa y les dio permiso a los adolescentes para cosechar, según cuenta la historia.

Durante el otoño de 1971, a las 4:20 p.m., justo después de las clases y la práctica de futbol, el grupo se reunía en la estatua del químico Louis Pasteur de la escuela, fumaba un porro y salía a buscar el parche de maleza. Nunca lo encontraron, pero su léxico privado ( “420 Louie” y luego simplemente “420”) cobraría vida propia.

‘Los Waldos’ guardaron cartas con matasellos y otros artefactos de la década de 1970 que hacían referencia a “420”, que ahora guardan en la bóveda de un banco, y cuando el Oxford English Dictionary añadió el término en 2017, citó algunos de esos documentos como los primeros usos registrados.

Un hermano de uno de ‘Los Waldos’ era amigo cercano del bajista de Grateful Dead, Phil Lesh, como Lesh confirmó una vez en una entrevista con el Huffington Post, ahora HuffPost. ‘Los Waldos’ comenzaron a juntarse en el círculo de la banda y la jerga se extendió.

Un avance rápido hasta principios de la década de 1990: Steve Bloom, reportero de la revista de cannabis High Times, estaba en un show de Grateful Dead cuando le entregaron un volante instando a la gente a “reunirse a las 4:20 el 4/20 en el Condado de Marin, en el lugar del atardecer de Bolinas Ridge, en el monte Tamalpais”, publicó High Times.

‘Un fenómeno’

“Es un fenómeno”, dijo una vez a The Associated Press uno de ‘Los Waldos’, Steve Capper, ahora de 69 años. “La mayoría de las cosas mueren en un par de años, pero esto sigue y sigue. No es como si algún día alguien fuera a decir: ‘Está bien, el Año Nuevo del Cannabis ahora es el 23 de junio’”.

Si bien a ‘Los Waldos’ se les ocurrió el término, las personas que hicieron el volante distribuido en el show de Dead, y que efectivamente convirtieron el 20 de abril en un día festivo, siguen siendo desconocidas.

Algunas celebraciones son más grandes que otras: el Festival Mile High 420 en Denver, por ejemplo, generalmente atrae a miles de personas y se describe a sí mismo como el evento 4/20 gratuito más grande del mundo. Hippie Hill en el Golden Gate Park de San Francisco también ha atraído a grandes multitudes, pero la reunión fue cancelada este año, y los organizadores citaron la falta de patrocinio financiero y los recortes presupuestarios de la Ciudad.

El 20 de abril también se ha convertido en un gran evento de la industria, en el que los proveedores se reúnen para probar los productos de los demás.

En la actualidad el número de estados que permiten la mariguana recreativa ha aumentado a 24 después de que las recientes campañas de legalización tuvieran éxito en Ohio, Minnesota y Delaware.

Catorce estados más lo permiten con fines médicos, incluido Kentucky, donde la legislación sobre mariguana medicinal aprobada el año pasado entrará en vigor en 2025. Otros estados sólo permiten productos con bajo contenido de THC, el principal ingrediente psicoactivo de la mariguana, para ciertas afecciones médicas.

Aún es ilegal

Empero, la mariguana sigue siendo ilegal según la ley federal. Está incluida junto con drogas como la heroína en la Lista I de la Ley de Sustancias Controladas, lo que significa que no tiene un uso médico aceptado a nivel federal y tiene un alto potencial de abuso.

Sin embargo, la administración Biden ha dado algunos pasos hacia la reforma de la mariguana. El presidente ha indultado a miles de personas que fueron condenadas por “simple posesión” en tierras federales y el Distrito de Columbia.

El año pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos recomendó a la Administración Antidrogas (DEA) que la mariguana se reclasificara en la Lista III, lo que afirmaría su uso médico según la ley federal.

Según una encuesta de Gallup del otoño pasado, el 70% de los adultos apoya la legalización, el nivel más alto registrado hasta ahora por la firma encuestadora y más del doble del aproximadamente 30% que la apoyó en 2000.

jtorres@diariousa.com