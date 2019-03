Disputan Cámara y Senado salario de maestros en Texas

Austin, Tx.— Debido a que los legisladores de la Cámara de Texas dieron a conocer este martes su propuesta de financiamiento escolar tan largamente esperado y es muy probable que la versión del Senado esté muy cerca de hacerse, el pago a los maestros parece que se ha convertido en uno de los asuntos que más se ha quedado estancado en las dos cámaras.

Dan Huberty, republicano por Houston y presidente del Comité de Educación Pública de la Cámara, y Dennis Bonnen, republicano por Angleton y presidente de la Cámara, presentaron su propuesta de reforma durante una conferencia de prensa que se efectuó ayer martes, haciendo un llamado para incrementar los salarios mínimos a un amplio grupo de maestros, a aumentar los beneficios de salud y pensión, y ofrecer oportunidades de programas de bonos por actuación.

El enfoque difiere sustancialmente de la propuesta por 4 billones de dólares que fue presentada este lunes en el Senado y que ordenaría un incremento generalizado de 5 mil dólares para maestros que imparten clases y bibliotecarios.

Cuando le preguntaron acerca de la propuesta del Senado, que ha sido defendida por el vicegobernador Dan Patrick, Bonnen comentó: “No sé cómo pueden solicitar un incremento al sueldo de los maestros por 5 mil dólares, sin ninguna discusión sobre reducir la recuperación ni reducir los impuestos prediales, la educación en la niñez temprana, o de incentivar a los maestros que asisten a escuelas difíciles para impartir sus clases y sin discutir tampoco un plan de financiamiento escolar”.

“Lo que tenemos es un plan”, agregó. “Creo que los maestros son las personas más inteligentes de Texas, y van a darse cuenta que la Cámara de Texas tiene un plan ganador para los maestros y estudiantes del Estado”.

Patrick, en un comunicado que envió al periódico The Texas Tribune para responder a las declaraciones de Bonnen, comentó que las dos cámaras “han tomado diferentes enfoques” sobre este tema.

“El Senado tiene 3 propuestas de ley –SB 2, SB 3 y SB 4– y se refiere a este asunto en la HB 3”, dijo Patrick.

“La buena noticia es que tanto la Cámara como el Senado siguen enfocados en la reforma del impuesto predial, en incrementar el salario a los maestros y en la reforma de financiamiento escolar, estamos tratando de trabajar con la Cámara sobre estos temas en esta sesión”.

La propuesta de la Cámara, la 3, podría incrementar el financiamiento base por estudiante aunque requiere que los distritos escolares tengan una base mínima más alta para los maestros, asesores de tiempo completo, bibliotecarios de tiempo completo y enfermeras registradas de tiempo completo.

Muchos distritos ya excedieron los salarios mínimos actuales para los educadores de diferentes niveles de experiencia.

Eso podría funcionar a la par con la propuesta 9 de la Cámara, que fue presentada el lunes por el hermano del presidente, el representante Greg Bonnen, republicano por Friendswood, la cual podría incrementar la contribución del Estado al Sistema de Pensiones para los Maestros Retirados al paso del tiempo, mientras sean un miembro activo y se mantengan en el mismo rango las contribuciones del distrito.

El HB 3 también podría aportar financiamiento a los distritos que opten por ofrecer un programa de bonos por actuación, calificando a sus maestros y proporcionándoles más dinero a los mejores calificados –tomando como modelo un programa del Distrito Escolar Independiente de Dallas que fue publicitado entre los legisladores.

Se espera que el Senado incluya una propuesta similar en su propia propuesta de financiamiento escolar que presentará posteriormente durante esta semana.

La política que rodea la propuesta de incremento de salario para los maestros en esta sesión es inusual, ya que Patrick, quien anteriormente tuvo un enfrentamiento con los educadores, defendió una propuesta que les gusta a muchos maestros.

Sin embargo, el grupo conservador “Empoderar a los Texanos”, que es un contribuyente clave para la campaña de Patrick, se ha pronunciado en contra de la propuesta, un empleado criticó a los conservadores como Patrick por arrastrarse ante los liberales.

Esa propuesta ha dividido a la comunidad de educadores, ya que los superintendentes y los consejos escolares han argumentado que necesitan más flexibilidad y fondos adicionales y muchos maestros apoyan los incrementos.

Huberty comentó este martes que la Cámara podría “tener una audiencia sobre esa propuesta del Senado”, aunque comentó que el panel de financiamiento escolar que funcionó para desarrollar las recomendaciones para los legisladores no incluye incrementos generalizados.

Señaló que la propuesta HB 3 proporciona más oportunidades para los consejos escolares locales y para que los superintendentes decidan cómo utilizar el incremento al financiamiento.

Más de 85 miembros de la Cámara firmaron como coautores de la HB 3 en un programa público de apoyo, muchos de ellos estuvieron presentes durante la conferencia de prensa de este martes.

Por lo menos un grupo de educadores está haciendo un llamado para que les otorguen un incremento generalizado. El HB 3 “proporcionará más recursos para el salón de clases y podría darles a algunos maestros un incremento a su salario. Pero necesitamos que sea un incremento general al salario y permanente para cada maestro que esté garantizado en la ley y un incremento al financiamiento para asegurarles un aumento en el salario a todos los empleados de la escuela”, comentó Noel Candelaria, presidente de la Asociación de Maestros del Estado de Texas, en un comunicado fechado este martes.

Las propuestas destacan que se necesitan hacer muchas negociaciones para colocar a ambas cámaras en la misma página.

Aunque los legisladores del Senado y la Cámara comentaron anteriormente que querían tener una conferencia de prensa conjunta para dar a conocer propuestas de financiamiento escolar idénticas, Larry Taylor, republicano por Friendswood y presidente de Educación del Senado, no estuvo presente en la conferencia de prensa de ayer martes y no ha presentado una propuesta complementaria.

Se espera que presente la propuesta 4 del Senado a finales de esta semana, que es muy probable que no sea idéntica a la HB 3.

En general, la HB 3 abarca tres prioridades –pago a los maestros, reforma al impuesto predial y reforma al financiamiento escolar– que Abbott nombró como “asuntos de emergencia” en su discurso Estado del Estado del mes pasado, lo cual significa que los legisladores pueden moverse más rápido para aprobarlas.

De los 9 billones de dólares presentados en esa propuesta, 6 billones de dólares podrían destinarse a la reforma de financiamiento escolar y 3 billones de dólares como un alivio al impuesto predial.