Destacan labor legislativa de Veronica Escobar en la revista ‘Elle’

“Sacar a los indocumentados de las sombras”, ha sido el lema de la congresista demócrata por El Paso, Veronica Escobar, quien se ha convertido en una embajadora de la ciudad fronteriza en los ámbitos legislativos.

Así lo destaca una entrevista publicada en el número más reciente la edición estadounidense de la revista “Elle”, en la que se menciona el esfuerzo que la abogada y política paseña realiza para abordar la reforma migratoria “con esperanza, promesa y unidad”.

En la entrevista con Escobar, realizada por la periodista Rosa Minutaglio, se señala que, desde que asumió el cargo hace cinco años, la legisladora se ha acostumbrado a escuchar a los inmigrantes en la frontera entre Texas y México ser referidos en términos racistas y xenófobos en el Capitolio.

Para contrarrestar estas caracterizaciones erróneas, Escobar ha invitado a miembros del Congreso a visitar su ciudad natal de El Paso, Texas. Ha traído al 20 por ciento de la Cámara (alrededor de 87 representantes) a su distrito para realizar recorridos por las instalaciones federales de inmigración, refugios, entidades gubernamentales locales y un hospital público que atiende a inmigrantes. “Quería asegurarme de que la gente entendiera la frontera y cuán roto está nuestro sistema de inmigración”, dice.

En 2018, Escobar, una residente de El Paso de tercera generación, cuya familia era originaria de Chihuahua, México, se convirtió en una de las dos primeras latinas de Texas elegidas para el Congreso. Su camino hacia un cargo nacional siguió a más de una década de servicio en el órgano rector del condado de El Paso, primero como comisionada del condado y luego como juez del condado. Su campaña se centró en lo positivo: esperanza, promesas, unidad y una reforma fronteriza humana. Después de ganar un segundo mandato en 2022, Escobar se asoció con la representante republicana de Florida, María Elvira Salazar para ser coautora de la innovadora Ley de Dignidad de 2023, un proyecto de ley de reforma migratoria bipartidista que evita duras políticas de disuasión y en cambio enfatiza caminos hacia la ciudadanía, la seguridad fronteriza y volver a centrar la atención en los propios inmigrantes. “Tenemos que sacar a los indocumentados de las sombras”, dice Escobar. “Tenemos que demostrar liderazgo en este momento difícil, y tenemos que hacerlo manteniendo nuestros valores”. A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2024, Escobar está trabajando para atraer votantes latinos, que ahora son el segundo grupo de estadounidenses en edad de votar de más rápido crecimiento.

El peso del momento y la responsabilidad de su representación a nivel nacional no se le escapan. “Es muy importante tener voces de mujeres en la mesa de liderazgo, y aún más importante tener voces latinas”, dice la congresista. “Estamos muy subrepresentados en posiciones de poder, autoridad y liderazgo. Siento esa responsabilidad de ayudar a otras latinas a lograr sus sueños y metas de servir en cargos públicos. También siento la responsabilidad de garantizar que las mujeres jóvenes de mi distrito sepan que esta es absolutamente una opción para ellas y que debe ser algo que deben perseguir si es una de sus metas. Creo firmemente en ‘Si puedes verlo, puedes serlo’”.

A continuación, una serie de declaraciones de la congresista para la revista ‘Elle’.

Una responsabilidad

“Siento la responsabilidad de garantizar que más latinas puedan postularse y servir en el Congreso, y también en escaños en la boleta electoral, ya sea en la junta escolar, el concejo municipal o la representante estatal. Al mismo tiempo, también siento una gran responsabilidad de pasar tiempo con las mujeres jóvenes de mi distrito y asegurarme de que sepan que esta es absolutamente una opción para ellas y que debe ser algo que deben perseguir si es una de sus metas. Creo firmemente en ‘Si puedes verlo, puedes serlo’”.

Modelo a seguir

“Es empoderador y aterrador. Es empoderador, porque siento que tengo la capacidad de mostrarles a las mujeres jóvenes que pueden lograr sus sueños, que algún día podrán caminar por los pasillos del Congreso, que algún día podrán sentarse en la mesa de liderazgo y servir a su comunidad en el Capitolio de los Estados Unidos. Pero es intimidante y un poco aterrador, porque no quiero cometer un error. No quiero decepcionar a la gente. No quiero decepcionar a nadie y no quiero que las mujeres jóvenes piensen que es tan difícil que está fuera de sus límites. Por eso trato de ser realista cuando hablo, especialmente con mujeres jóvenes, sobre las exigencias del trabajo, pero también sobre la satisfacción que conlleva, la alegría que va de la mano con el trabajo duro”.

“Espero que al final de todo (mi tiempo en el Congreso) pueda mirar hacia atrás y estar orgulloso del impacto positivo que he tenido en la comunidad. También espero que al final de mi carrera pueda mirar hacia atrás y ver un impacto directo en la inmigración, los derechos de las mujeres, la crisis climática y los derechos de los animales”.

El objetivo final

“El compromiso es fundamental para el progreso. Cuando entré en política por primera vez, fui muy rígido en términos de lo que veía como la solución, lo que veía como el objetivo final. Yo era una especie de purista en ese sentido. Cualquier cosa menos de lo que yo consideraba correcto era inaceptable. A medida que crecí y pasé más tiempo en política y vi cómo crear un verdadero progreso, todo entra dentro del arte del compromiso. Desafortunadamente, eso no sucede con suficiente frecuencia en este negocio y es necesario que suceda más”.

Aprendizaje

“Soy una adicta al trabajo. Algo de lo que me arrepiento mucho es que no dije que no a algunas cosas. No hice eso al principio de mi carrera cuando mis hijos eran pequeños, y desearía haberlo hecho. Mientras tratamos de ser todo para todos, especialmente para las mujeres, muchos de los sacrificios que hacemos son con nuestra propia familia. Ojalá hubiera dicho no más a menudo en aquel entonces y hubiera atesorado y saboreado mucho más algunos de esos momentos”.

“Muchas mujeres en el Congreso, desde el principio, me dijeron: ‘Necesitas sacar tiempo para ti misma’. El desafío para muchas mujeres es que somos muchas cosas para mucha gente: como madre, hago todo lo posible por estar ahí para mis hijos, ayudarlos y apoyarlos. Lo mismo que una esposa. Lo mismo con mi mamá, que tiene 84 años. Y luego tengo a mis electores, mi personal, mi equipo y mi gente de campaña. Siempre estás corriendo, corriendo, corriendo, trabajando, trabajando, trabajando. Es fácil quemarse. Y no puedes ser un legislador o un líder eficaz si estás agotado”.

