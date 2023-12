Suspende Corte Suprema de Texas permiso para que mujer aborte

Austin— El fiscal general de Texas, Ken Paxton, pidió a la Corte Suprema del estado que intervenga y evite que una mujer de Dallas se someta a un aborto.

La oficina de Paxton presentó una petición al tribunal superior poco antes de la medianoche del jueves, después de que un juez de distrito del condado de Travis concediera una orden de restricción temporal que permitiera a Kate Cox, de 31 años, interrumpir su embarazo no viable. Paxton también envió una carta a tres hospitales, amenazando con emprender acciones legales si permitían que el aborto se realizara en sus instalaciones.

El viernes por la tarde, la Corte Suprema del estado suspendió temporalmente la orden del tribunal inferior pero no se pronunció sobre el fondo del caso. El tribunal dijo que se pronunciaría sobre la orden de restricción temporal, pero no especificó cuándo.

"Si bien todavía esperamos que el Tribunal finalmente rechace la solicitud del estado y lo haga rápidamente, en este caso tememos que la justicia demorada sea justicia denegada", dijo la abogada de Cox, Molly Duane, en un comunicado el viernes por la noche.

Esta es la primera vez que una mujer adulta activamente embarazada acude a los tribunales para hacerse un aborto desde antes de que se decidiera Roe vs. Wade en 1973. El viernes se presentó un caso similar en Kentucky .

En la petición, Paxton pidió a la Corte Suprema de Texas que se pronunciara rápidamente, diciendo que “cada hora que [la orden de restricción temporal] permanece vigente es una hora en la que los demandantes se creen libres de realizar y procurar un aborto electivo”.

"Nada puede restaurar la vida del feto que se perderá como resultado", dice el documento. "La aplicación de la ley post hoc no es un sustituto, por lo que el tiempo es esencial".

La Corte Suprema de Texas también está considerando actualmente un caso similar, Zurawski vs. Texas , en el que 20 mujeres afirman que se les negaron abortos médicamente necesarios para sus embarazos complicados debido a las nuevas leyes del estado. El estado ha argumentado que esas mujeres no tienen capacidad para demandar porque, a diferencia de Cox, actualmente no buscan abortos.

En la demanda inicial, los abogados de Cox del Centro de Derechos Reproductivos argumentaron que ella no puede esperar las semanas o meses que le tomaría a la Corte Suprema de Texas pronunciarse.

Ahora, el tribunal superior debe considerar muchos de los mismos argumentos que los del caso Zurawski vs. Texas, pero en un plazo mucho más estricto.

La pregunta central es si una anomalía fetal letal califica a una paciente embarazada para un aborto bajo la estrecha excepción médica a la prohibición casi total del aborto en el estado. Los abogados de Cox argumentan que continuar con este embarazo no viable representa una amenaza para su vida y su fertilidad futura, por lo que requiere un aborto.

La jueza de distrito del condado de Travis, Maya Guerra Gamble, estuvo de acuerdo y dijo que sería un “error judicial” obligar a Cox a continuar con el embarazo. El estado no estuvo de acuerdo y le dijo a la Corte Suprema que el fallo de Guerra Gamble “abre las compuertas a las madres embarazadas que solicitan un aborto” más allá del alcance de la excepción médica.

Por otra parte, Duane envió una carta a Guerra Gamble, pidiéndole que llevara a Paxton a una audiencia sobre su carta amenazando con emprender acciones legales contra los hospitales que permiten a Cox abortar.

“Las repetidas tergiversaciones de la [orden] del Tribunal, junto con amenazas explícitas de aplicación y sanciones penales y civiles, sólo sirven para intimidar a los hospitales para que no proporcionen a la señora Cox la atención médica que necesita desesperadamente”, escribió Duane. "Los demandantes solicitan respetuosamente que el Tribunal celebre una audiencia para que el acusado Paxton pueda explicarle a Su Señoría por qué no debe ser sancionado".

La congresista de Texas, demócrata de El Paso, Verónica Escobar, en nombre de la campaña de reelección del presidente Joe Biden, condenó el viernes los comentarios de Paxton.

“Una mujer de Texas acaba de ser obligada a suplicar ante el tribunal atención médica que le salve la vida y ahora cualquier médico que le brinde la atención que necesita con urgencia está siendo amenazado con un castigo que incluye cadena perpetua”, dijo Escobar en un comunicado. "Esta historia es impactante, espantosa y desgarradora".