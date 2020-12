Con drones, entrega Walmart de El Paso pruebas Covid

Cortesía

El Paso.- Walmart, Quest Diagnostics y DroneUp anunciaron hoy una nueva ubicación desde la cual proporcionarán la entrega de kits de pruebas Covid-19 mediante drones a viviendas en el área oeste de El Paso.

De acuerdo con la empresa, las entregas de drones ahora se lanzarán desde el supermercado Walmart Neighborhood ubicado en 951 N.Resler Dr, a viviendas unifamiliares dentro de 1.5 millas (2.41 kilómetros) de la tienda o según lo permitan las condiciones ambientales.

“A medida que continúa esta medida en la nueva ubicación, para atender a más residentes, también ayudarán a determinar qué roles pueden desempeñar los drones en la respuesta a una pandemia, la prestación de atención médica y la venta minorista”, declaró la empresa Walmart.

El piloto de entrega de drones estará disponible mientras haya suministros de lunes a sábado de 9:30 a.m. a 4:30 p.m. y los domingos de 10 a.m. a 4:30 p.m., si el clima y la visibilidad lo permiten, según el informe.

Una vez entregados, los pacientes realizarán un hisopado nasal autoadministrado en la privacidad de su hogar.

Posteriormente, los pacientes enviarán la muestra a un laboratorio de Quest Diagnostics utilizando un sobre de envío prepago proporcionado para su procesamiento en el laboratorio y recibirán los resultados de la prueba de Covid-19 a través del portal o la aplicación segura en línea de Quest Diagnostics MyQuest.

¿Quién es elegible?

Para utilizar la entrega de kits con drones, los pacientes deben vivir dentro del radio de 1.5 millas de Walmart Neighborhood Market y solicitar una cita de entrega con drones a través de www.GetDroneTest.com.

La empresa informó que no hay costo de envío para los pacientes que califican para recibir un kit. Además, los pacientes también deben cumplir con las pautas locales y estatales de los CDC para las pruebas y deben tener 18 años de edad o más.

*¿Qué incluye el kit?

El kit incluye un dispositivo para la recolección de hisopos que se utilizarán en las fosas nasales. Luego, la muestra se envía a un laboratorio de Quest Diagnostics para su análisis.

Los resultados de las pruebas están disponibles en un informe fácil de leer en MyQuest, el portal seguro para pacientes de la compañía al que se puede acceder desde un teléfono inteligente, tableta o computadora de escritorio.

Por otra parte, las pruebas de autoservicio en ventanilla de farmacia en siete Walmart Neighborhood Markets en El Paso están disponibles para aquellos que no se encuentran en el área de entrega de drones, o no cumplen con los requisitos, los martes y jueves de 7:45 a.m. a 8:45 a.m.

Las pruebas no están disponibles dentro de ninguna tienda Walmart ni en ningún Centro de servicio para pacientes de Quest Diagnostics.

La entrega de kits de con drones comenzó en El Paso en Walmart Supercenter ubicado en 1850 N Zaragoza Rd, el 9 de noviembre y ahora se han trasladado a la ubicación al oeste de El Paso para brindar la opción a más residentes.