Comienza la cuenta regresiva para Trump

Washington— El ex presidente Donald Trump se declaró no culpable el jueves de los cargos de que conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020, y se presentó en el tribunal federal que se encuentra a sólo unas cuadras de donde sus enojados partidarios irrumpieron en el edificio del Capitolio en un esfuerzo por mantenerlo en su cargo.

Trump se declaró inocente ante la jueza magistrada Moxila A. Upadhyaya, siguiendo los pasos de cientos de personas acusadas de delitos como resultado de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el edificio del Capitolio de Estados Unidos. Según la oficina del fiscal federal de D.C., mil 77 personas han enfrentado cargos federales de alguna manera relacionados con ese ataque. Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos, es el mil 78.

“En cuanto a los cargos uno al cuatro, ¿cómo se declara el señor Trump?” le preguntó la jueza Upadhyaya a Trump mientras estaba de pie en la mesa de la defensa, flanqueado por sus abogados.

Trump, que vestía un traje azul y una corbata roja en lo que luego llamaría “un día muy triste para Estados Unidos”, levantó la cabeza y dijo “No culpable”. En un rincón de la sala del tribunal había un puñado de agentes del Servicio Secreto, un recordatorio silencioso de que este acusado no se parecía a ninguno de los anteriores.

La jueza le recordó a Trump que, si bien sería liberado, estaba obligado a obedecer ciertas condiciones, entre ellas que no debe violar ninguna ley, debe comparecer ante el tribunal cuando sea necesario y no debe hablar con ningún testigo sobre el caso, a menos que sea a través de un abogado. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 28 de agosto a las 10 am (8 am tiempo de El Paso), ante la jueza federal de Distrito Tanya Chutkan, aunque la magistrada sugirió que tendría la opción de no comparecer personalmente.

El fiscal especial Jack Smith, que está a cargo de la investigación de Trump y su círculo íntimo, se sentó en la sala del tribunal durante la comparecencia del ex presidente ante el tribunal. Los dos se sentaron a unos 15 pies de distancia, pero no interactuaron.

Por momentos mientras esperaba al juez, y durante la audiencia, Trump le susurraba en voz baja a uno de sus abogados.

Menos de 30 minutos

Un momento importante y simbólico en la saga legal del ex presidente, fue que la lectura de cargos terminó menos de 30 minutos después de que la jueza iniciara la audiencia. Pero la audiencia formal inicia la cuenta regresiva legal hacia lo que sería un juicio histórico en la capital de la nación por lo que los fiscales llaman conspiraciones criminales de Trump para permanecer en el poder incluso después de haber perdido las elecciones.

Trump no está acusado de incitación criminal, ni enfrenta un cargo de conspiración sediciosa que alega que conspiró para usar la fuerza para seguir siendo presidente. Pero ha sido acusado de conspirar para impedir que el Congreso lleve a cabo su trabajo de confirmar la elección de Biden ese día y de obstruir con éxito la confirmación del voto al dirigir a sus partidarios al Capitolio. También está acusado de conspirar para interrumpir el proceso electoral y privar a los estadounidenses de su derecho a que se cuenten sus votos.

Acusa persecusión

Tan pronto como terminó la audiencia, la caravana de Trump regresó al Aeropuerto Nacional Reagan, donde se refirió al caso como una “persecución”.

Afirmó que la ciudad se había deteriorado desde que se fue hace dos años y medio, cuando se saltó la toma de posesión de Biden. “También fue muy triste conducir por Washington, D.C., y ver la suciedad y el deterioro y todos los edificios rotos y las paredes y los grafitis”, dijo. “Este no es el lugar que dejé. Es algo muy triste verlo cuando miras lo que está sucediendo”.

Si bien muchos en Washington habían esperado durante mucho tiempo ver a Trump presentarse ante la Corte para enfrentar posibles consecuencias legales por el caos y el miedo de los disturbios del 6 de enero de 2021, el día que finalmente llegó, sólo había varias docenas de manifestantes afuera de la Corte Federal Barrett Prettyman, a menudo perdidas en un mar de cientos de periodistas. Sólo un pequeño número de ciudadanos particulares entró en la sala del tribunal para observar el procedimiento.

A la audiencia asistieron varios jueces federales que trabajan en el edificio, incluido el juez principal James Boasberg.

Mientras el ex presidente viajaba de Nueva Jersey a la capital de la nación, la campaña de Trump lanzó otra andanada contra Smith, acusándolo de que “ha llevado a cabo una investigación sucia y políticamente motivada del presidente Trump para evitar que recupere la presidencia”. La misiva de campaña acusaba a Smith de ser el “peón político” de Biden.

Se espera que Smith presione para un juicio rápido en Washington, como lo hicieron sus fiscales ante un juez federal en Florida que supervisa un caso penal separado que acusa a Trump de retener ilegalmente información confidencial de Defensa nacional después de dejar el cargo.

Buscan ‘comprar’ tiempo

El equipo legal de Trump ya ha señalado que lucharán por más tiempo antes del juicio, argumentando que los problemas del caso son complejos, abarcan muchos estados y tienen consecuencias potencialmente enormes para el marco legal y político de la nación. Su abogado también ha dicho públicamente que buscaría trasladar el juicio de D.C. a Virginia Occidental.

La jueza de instrucción dio a los fiscales una semana para presentar documentos judiciales declarando cuándo les gustaría ir a juicio. Después de eso, el equipo de defensa de Trump tendrá una semana para responder.

El abogado de Trump, John Lauro, le dijo a la Corte que esperaba que el caso involucre una gran cantidad de evidencia que los abogados defensores deben analizar “para representar al señor Trump y al pueblo estadounidense”. Dijo que los fiscales deberían decirle rápidamente “la cantidad de datos que se espera que analicemos... y la cantidad de información exculpatoria para el presidente” para que pueda determinar cuánto tiempo necesitaría el equipo de defensa para prepararse para el juicio y cuánto tiempo es probable que tome dicho juicio.

El fiscal Thomas Windom dijo que el Gobierno estaba preparado para entregar una cantidad sustancial de hallazgos en poco tiempo.

Sobre el papel, la Ley de Juicio Rápido requiere que los fiscales estén listos para ir a juicio dentro de los 70 días posteriores a la acusación, pero en la práctica, la ley y los tribunales permiten muchas formas de retrasar eso, ya que ambas partes revisan las pruebas y ofrecen argumentos legales.

En la audiencia, Lauro calificó de “algo absurdo” que los fiscales sugirieran que podrían proceder al juicio en ese lapso de 70 días. La Ley de Juicio Rápido, dijo, protege los derechos del acusado.

“Todo lo que pediríamos es la oportunidad de defender de manera justa a nuestro cliente”, dijo Lauro. “Para hacer eso, vamos a necesitar un poco de tiempo”.

Cuando la audiencia llegó a su fin, la jueza Upadhyaya declaró: “Puedo garantizar a todos que habrá un proceso justo y un juicio justo en este caso”.

Discutirán fechas de juicio

En la próxima audiencia a fines de mes, es probable que los fiscales y los abogados defensores discutan sobre las fechas propuestas para el juicio. Si bien es una práctica común fijar las fechas de los juicios poco después de que se haya presentado una acusación formal, dichos cronogramas pueden cambiar mucho a medida que los abogados y la jueza luchan con cuestiones legales y probatorias para prepararse para el juicio.

Los abogados de Trump han argumentado previamente que el juicio por su supuesto mal manejo de documentos clasificados no debería llevarse a cabo hasta después de las próximas elecciones presidenciales; actualmente es el principal candidato republicano en esa contienda. La jueza en ese asunto ha programado tentativamente el juicio para la próxima primavera.

Trump también enfrenta tres próximos juicios en Nueva York: un juicio civil en octubre por presuntas prácticas fraudulentas en su negocio inmobiliario, un segundo juicio civil en enero donde se le acusa de difamar a una mujer que lo acusó de violación y un juicio penal en marzo donde se le acusa de falsificar registros para encubrir pagos a una estrella porno. También se esperan decisiones de acusación pronto de un gran jurado estatal en el Condado de Fulton, Georgia, que investiga los esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones en ese estado.