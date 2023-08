Desaparecen depósitos de Wells Fargo, denuncian clientes

El Paso.- Los clientes de Wells Fargo recurrieron a las redes sociales el jueves para informar que faltan depósitos recientes en sus cuentas en el banco.

Downdetector, una plataforma en línea donde los consumidores pueden informar problemas con aplicaciones móviles, sitios web y proveedores de Internet, indicó 81 informes sobre Wells Fargo alrededor de la 1:40 p.m. hora del Este (11:40 am de El Paso), frente a una línea de base de cuatro.

En los comentarios debajo del gráfico de Downdetector, las personas dijeron que los cheques que habían depositado en Wells Fargo el miércoles, en una sucursal y a través de una aplicación móvil, habían desaparecido esta mañana. Un comentarista señaló que tenía facturas que pagar, muchas en pago automático. Otro indicó que habían llamado al servicio de atención al cliente y que el banco tenía un problema técnico.

En El Paso, donde Wells Fargo es una de las instituciones financieras con mayor clientela, la situación es también desesperante.

“Depósitos que hicimos ayer y que estaban en firme y hoy resulta que no tenemos nada. Cuando hablamos al banco nos mandan ‘a la goma’”, dijo un empresario fronterizo, que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

Los clientes también se quejaron de sus cuentas de Wells Fargo y de los depósitos faltantes en X, el sitio de redes sociales antes conocido como Twitter. Uno publicado poco antes de la 1 p.m. tiempo del Este (11 am en El Paso) que Wells Fargo estaba al tanto del problema y no sabía cuándo se solucionaría, y señaló que no "tiene suficiente protección para que pierdan un depósito de $2K cuando vence el alquiler".

La cuenta de atención al cliente del banco en X respondió: “Disculpe las molestias, nuestros equipos técnicos están al tanto y están trabajando para resolver el problema. Envíanos un mensaje privado con tu nombre completo, número de teléfono y dirección”.

Wells Fargo & Co. es una compañía de servicios financieros con operaciones en todo el mundo. Wells Fargo es el cuarto mayor banco de Estados Unidos. por calidad de activos y el tercer mayor banco por capitalización bursátil.

También se ubica como el segundo mayor banco en depósitos, servicios hipotecarios, y tarjetas de débito.

