Enfrenta Socorro quedarse sin servicio de transporte

Socorro— En un intento por tratar de convencer a los Representantes del Concilio de la Ciudad de Socorro para que se integren a la nueva agencia que normará el sistema de transporte en las ciudades, ubicadas en el Valle de las Misiones, la comisionada Iliana Holguín tomó la palabra en la pasada sesión de Cabildo de esa ciudad con el fin de evitar que los residentes se queden sin el servicio público.

Lo anterior luego de que los concejales rechazaron de manera unánime continuar participando en el Servicio de Transporte del Área de El Paso que ofrece el condado de El Paso a la ciudad de Socorro por considerar que el costo solicitado para seguir en el proyecto era demasiado elevado.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la funcionaria del condado el que el Concilio de Socorro haya declinado participar en la nueva agencia conformada recientemente y en la que participan representantes de Horizon, San Elizario , el Pueblo de Vintón y Anthony, provocará que la comunidad pierda el servicio de transporte público.

Apuntó que la postura adoptada por los regidores afectará a estudiantes del Colegio de la Comunidad -EPCC- al no tener acceso al camión para ir a la escuela al igual que a los residentes para ir al trabajo o personas de la tercera edad que utilizan el servicio para ir a la tienda o con el doctor.

“Así que que yo vine para pedirles que realmente lo piensen bien y que tomen en cuenta que los que van a sufrir las consecuencias son los habitantes. Que realmente piensen en participar en la nueva agencia porque no queremos que pierdan el servicio”, dijo la comisionada, luego de su intervención de tres minutos.

Previo a su participación, el representante del Distrito 3 de la ciudad de Socorro, Rudy Cruz, manifestó que sin querer entrar en un conflicto con el condado, con el cual tienen una buena relación, la ciudad de Socorro ha determinado esperar en tanto no se tenga un estudio que les indique si realmente es un servicio de alta prioridad para los residentes.

“Tenemos un presupuesto y la verdad requerimos que salga ese estudio para conocer a cabalidad la cantidad de personas que utilizan el camión y de esta manera poder hacer un mapa de las rutas que se necesitan”, dijo Cruz al enfatizar que personal del gobierno trabaja en el proyecto. No tiene caso invertir dinero en algo que no sirve a la comunidad”.

Expresó que no es que no se quiera participar, pero primero es necesario tener ese estudio para saber si realmente la gente lo necesita o no. En base al resultado, el cual no se ha entregado, se tomará la decisión de invertir y qué cantidad de dinero se requiere, apuntó.

“Solo pedimos esos estudios para saber cuánto les va a costar a los contribuyentes”, manifestó César Nevárez, representante del Distrito 1, que es el más grande de la ciudad. “Nos pedían que entraramos con una mente abierta, pero sin saber exactamente cuánto y que nos iban a cobrar al año”.

Indicó que el cobro no es razonable en comparación a lo que paga otras ciudades como Horizon, “porque estamos pagando cuatro veces más que el resto de las poblaciones”, dijo al manifestar que el cobro solicitado por el condado era de 165 mil dólares y la cantidad podría subir aún más.

Empero, Holguín dijo que se trata de una agencia nueva que va tener su propia mesa directiva, sus propios fondos en donde podrán aplicara para pedir becas…” y realmente esa entidad va a correr el sistema de transporte. Ya no va a ser el condado de El Paso, tomando todas las decisiones y decidiendo que hacer con el transporte publico sino va ser esta agencia y esa agencia se va a manejar por todas las personas participantes”.

“En la ciudad de Socorro estamos batallando con las calles, con la infraestructura. Tenemos otros problemas y ahorita no vemos que el transporte sea un problema para los residentes”, dijo Cruz al resaltar que se tienen problemas más grandes que atender.

No obstante se dijo que la ciudad cuenta con una flotilla de vehículos, tipo van, para atender la contingencia en caso de ser necesario y por lo pronto se trabaja en el diseño de rutas efectivas y rápidas para la movilidad de los contribuyentes dentro de la ciudad.

En una carta enviada por el comisionado Carlos León al Concejo Municipal de Socorro establece que se comenzará a evaluar la reducción, incluida la eliminación total, del servicio de tránsito dentro de la Ciudad de Socorro.

Esto luego de denegar el acuerdo de tránsito y contribución propuesto para el año fiscal 2023 entre la Ciudad de Socorro y los Servicios de Transporte del Área de El Paso, LGC con respecto a la expansión de los servicios de tránsito. La Junta de LGC votó por unanimidad para notificar a la Ciudad de Socorro.

El escrito indica que LGC se organizó con el propósito de alentar y ayudar a las unidades locales de gobierno a unirse y cooperar entre sí para brindar y entregar soluciones regionales de transporte multimodal para la comunidad.

Indica que este esfuerzo comenzó en 2016 e incluyó la participación directa de las partes interesadas en el transporte público y el transporte regional, incluida la ciudad de Socorro, para ayudar a expandir las opciones de transporte en esas áreas desatendidas de una manera rentable.

Explica que la participación en la LGC otorga a las agencias asociadas un voto y una voz fundamentales en las decisiones futuras sobre la expansión de los servicios de tránsito.

Detalla además que el Distrito de Tránsito Rural del Condado de El Paso ha brindado servicio de tránsito sin costo a la Ciudad de Socorro, y todas las áreas fuera de la Ciudad de El Paso, durante varios años.

A la fecha la región cuenta con cinco rutas de tránsito existentes siendo estas la 30, 31, 40, 50 y la 84, que es la que da servicio a la ciudad de Socorro. Más de 50 mil usuarios la utilizan anualmente, la mayoría residentes de esa ciudad.

Adicionalmente el Condado se ha coordinado ampliamente con el Departamento de Transporte de Texas, el Distrito de El Paso y la División de Transporte Público para obtener fondos para la planificación, ubicación, diseño y construcción de más de 30 marquesinas, bancos o paradas de autobús dentro de la ciudad.

“El argumento de ellos es el costo, pero en la última junta de los auditores, hicieron su presentación y anunciaron que realmente las finanzas de la ciudad son buenas, son fuertes. Están haciendo un buen trabajo”, dijo la comisionada Holguín.

Señaló que entiende que cada ciudad tiene sus propias prioridades y en cuales proyectos van a utilizar su dinero, pero consideró que el transporte público es uno de los servicios más importantes que se deben ofrecer a los residentes y que realmente vale la pena hacer esa inversión.

Detalló que la contribución solicitada a la ciudad para el 2023 sería de $95 mil, aunque al principio se consideraban 115. Para 2024 el apoyo económico sería de $128.

“Sabemos que necesariamente va a ver una afectación en las rutas por lo que espero que el Concilio cambie su decisión, esa es mi esperanza”, resaltó al indicar que la nueva agencia del transporte ya tuvo su primera reunión.

No obstante tanto Cruz como Nevárez, quienes trabajan junto con sus compañeros en la definición del presupuesto 2024, coincidieron en que su interés es y ha sido atender las necesidades de los contribuyentes buscando siempre todo aquello que beneficie a la comunidad. “Escuchamos con atención a la comisionada, pero nuestra postura es esperar, revisar esos números para tomar la mejor decisión encaminada a beneficiar a los contribuyentes”.