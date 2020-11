Celebran cierre de caminos al Puente de Las Américas

El Diario de El Paso El Diario de El Paso sa

El Paso.- Después de numerosas protestas para exigir un plan de mejora a la calidad del aire en El Paso, la organización Familias Unidas del Chamizal anunció su victoria ante la noticia del cierre de caminos al Puente de Las Américas por la calle Paisano.

El jueves, el Departamento de Transporte de Texas, (TXDoT) informó que, para la finalización del Proyecto de Conexión del I-10, todo el tráfico que va del I-10 a Ciudad Juárez a través del Spaghetti Bowl utilizará nuevas rampas que se conectarán directamente con el Puente de Las Américas.

Eso significa que todos los accesos de la Paisano al Puente Internacional de Las Américas serán eliminados permanentemente a partir de este viernes 20 de noviembre.

Anudado a lo anterior, Familias Unidas del Chamizal celebraron la lucha ganada.

“Mientras que en México celebran el 20 de noviembre, Día de la Revolución, los inmigrantes mexicanos en el barrio Chamizal también celebraremos el día con la victoria de una lucha ganada contra el tráfico pesado de los camiones de la maquila”, se lee en la declaración.

“Ya no habrá líneas de camiones de maquilas en frente la preparatoria Bowie. La calle Piedras no será transitada por los camiones a alta velocidad poniendo a los residentes en peligro. Pero lo más importante es que los camiones de Diesel ya no van a estar contaminando el ambiente con su humo tóxico y el ruido de sus cláxones”, se agregó.

Actualmente, Paisano Drive permanece cerrada al tráfico entre San Marcial Street y Gateway South.

Esta semana, las cuadrillas comenzaron a demoler los pasos elevados que, durante cinco décadas, conectaron el tráfico vehicular de Paisano por arriba del Interestatal 10 inmediatamente al norte del puente. El paso elevado se reconstruirá a nivel del suelo como parte de una reconfiguración del intercambio Paisano Drive / I-110, de acuerdo con TxDOT.

La organización afirmó que este logro no seria posible sin las exigencias de la comunidad:

“Esto no se hubiera hecho sin las protestas por las familias del Chamizal. Las familias de El Barrio Chamizal tienen el derecho de lucha contra las injusticias para mejorar la comunidad y sus familias”, declararon.

David R Baake, abogado en representación de la organización de familias dijo que la demanda comenzó desde 2018 desde que se encontró que El Paso y Nuevo México contienen altos grados de contaminación en el aire que causa problemas de salud, especialmente a niños y adultos mayores, como el asma, problemas del corazón y otras enfermedades respiratorias.

“Tenemos casi 12 o 13 muertes cada año solo porque hay mucha contaminación del aire. Los camiones que cruzan a diario la frontera, las industrias de energía eléctrica, todos los vehículos de carga que utilizan combustibles; todo eso es contaminación y este sector es el que lo recibe”, dijo Bakee.