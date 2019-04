Aspira alcalde de Indiana a la candidatura presidencial demócrata

South Bend, Indiana – Pete Buttigieg, un alcalde de Indiana poco conocido, anunció oficialmente el domingo su postulación a la candidatura demócrata a la presidencia, asumiéndose como el representante de una generación más joven lista para reestructurar al país.

“Reconozco la audacia de hacer esto como un alcalde ‘millenial’ del centro-norte del país. Es más que ser sólo un poco intrépido, a los 37 años, aspirar al puesto más importante en el territorio”, afirmó mientras vítores de ‘¡Pete, Pete, Pete!’ resonaban en una audiencia reunida en lo que fue una planta de autos Studebaker.

El alcalde de South Bend, receptor de una beca Rhodes y veterano de la guerra de Afganistán que desde enero sopesa postularse a la Casa Blanca, es ahora uno de más de doce rivales que aspiran a reemplazar al presidente Donald Trump.

“Las fuerzas de cambio en nuestro país son tectónicas en la actualidad”, afirmó. “Fuerzas que ayudan a explicar qué hizo que esta presidencia actual fuera posible. Es por eso que, en esta época, no se trata sólo de ganar una elección, sino de ganar una época”.

Buttigieg regresará esta semana a Iowa y Nueva Hampshire, donde se llevan a cabo las primeras contiendas de nominaciones en la nación, para hacer campaña como un candidato en forma que ahora será tomado más en serio.





Cara conocida





Durante los últimos meses, Buttigieg ha aparecido con frecuencia en noticieros televisivos y en programas de comentarios a nivel nacional, y desarrolló un número elevado de seguidores en las redes sociales con su mensaje de que el país necesita “una nueva generación de líderes”.

Las cifras de Buttigieg en las encuestas han ascendido. Algunos sondeos lo ponen detrás solamente del senador Bernie Sanders, que aspiró a la nominación del partido en 2016, y del ex vicepresidente Joe Biden, que aún no ha dicho si se postulará o no.

La campaña de Buttigieg ha recabado más de siete millones de dólares en el primer trimestre del año, un total superado ampliamente por los 18 millones de Sanders que encabeza a los aspirantes en dinero recaudado, pero más que los senadores Elizabeth Warren, Amy Klobuchar y Cory Booker.

“En estos momentos es bastante divertido”, le dijo Buttigieg a The Associated Press el mes pasado mientras visitaba Carolina del Sur, donde fue recibido por un mayor número de gente de la que se preveía.

Enfrenta el reto de hallar una forma de mantener el impulso a largo plazo y evitar convertirse en un candidato que sólo brilla un mes. Se ha incrementado el escrutinio de su labor en South Bend, así como sus críticas al vicepresidente Mike Pence, que era gobernador de Indiana cuando Buttigieg se encontraba en su primer período como alcalde.

Buttigieg sería el primer nominado abiertamente gay en uno de los principales partidos políticos; el año pasado se casó con su esposo Chasten. Sería el primer alcalde en avanzar directamente hasta la Casa Blanca, y la persona más joven en convertirse en presidente: cumpliría 39 años el día previo a la próxima juramentación, el 20 de enero de 2021.