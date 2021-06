Advierten a paseños por calor extremo

The New York Times

Las altas temperaturas que cunden en la región han hecho que las autoridades locales extiendan la activación de centros de enfriamiento hasta el 27 de junio, informó la Oficina de Manejo de Emergencias de El Paso (El Paso OEM).

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional informó que se registrarán ligeras lluvias en las próximas horas, los termómetros seguirán registrando hasta tres dígitos en la escala Fahrenheit en uno de los veranos más calurosos de los que se tenga registro.

Los funcionarios de Salud y Emergencia instaron de nueva cuenta a la población, en especial a los adultos mayores, a mantenerse lo más frescos posible para evitar enfermedades relacionadas con el calor excesivo.

En los centros de enfriamiento se tienen dispuestos tanto sistemas de aire acondicionado como líquidos para mantenerse hidratados, en un esfuerzo dirigido para aquellas personas que no cuenten con estos sistemas de enfriamiento en sus hogares.

Dichas estaciones de enfriamiento están abiertas de lunes a jueves de 8 a.m. a 9 p.m., viernes y sábados de 8 a.m. a 7 pm, y los domingos de 12 del día a las 7 de la tarde.

Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas faciales en las estaciones de enfriamiento gratuito que se han instalado por medio de una colaboración entre la Oficina de Manejo de Emergencias de El Paso, el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de El Paso y el Grupo de Trabajo de Clima Extremo.

¿Qué es el calor extremo?

El calor extremo a menudo resulta en el mayor número de muertes anuales entre todos los peligros relacionados con el clima.

En la mayor parte de los Estados Unidos, el calor extremo se define como un período largo (2 a 3 días) de mucho calor y humedad con temperaturas superiores a los 90 grados.

En condiciones de calor extremo, la evaporación se hace lenta y el cuerpo debe trabajar más duro para mantener una temperatura normal.

Estas condiciones de calor extremo pueden conducir incluso a la muerte, una vez que se sobrecarga el trabajo del cuerpo humano en condiciones extremas de temperatura.

El Paso OEM destacó el hecho de que “los adultos mayores, los niños y las personas enfermas o con sobrepeso corren un mayor riesgo por el calor extremo”.

No tome riesgos

Si usted vive en una región con advertencia de calor extremo, es necesario tomar las siguientes medidas:

Encuentre aire acondicionado, evite las actividades extenuantes, esté atento a las enfermedades causadas por el calor, use ropa ligera, beba mucho líquido.

A nivel personal es necesario estar atento a los calambres por calor, el agotamiento por calor y la insolación.

Es muy importante nunca dejar a personas o mascotas en un automóvil cerrado.

Prepárese ante el calor

Ubique lugares en su comunidad a los que pueda ir para refrescarse, mantenga su hogar fresco cubriendo las ventanas con cortinas, así como las puertas, use reflectores de ventana, como cartón cubierto con papel de aluminio, para reflejar el calor hacia fuera. Agregue aislamiento para mantener el calor afuera, use ventiladores de techo para eliminar el aire caliente, instale acondicionadores de aire de ventana y aíslelos a su alrededor, aprenda a reconocer los signos de las enfermedades relacionadas con el calor.

Esté seguro

Nunca deje a un niño, adulto o animal solo dentro de un vehículo en un día caluroso.

Encuentre lugares con aire acondicionado. Las bibliotecas, los centros comerciales y los centros comunitarios pueden proporcionar un lugar fresco para descansar del calor.

Si está afuera, busque sombra, use un sombrero lo suficientemente ancho para proteger su rostro, use ropa suelta, liviana y de colores claros, beba muchos líquidos para mantenerse hidratado.

Si usted o alguien a quien cuida está siguiendo una dieta especial, pregúntele al médico cuál es la mejor manera de adaptarse.

No use ventiladores eléctricos cuando la temperatura exterior sea superior a los 95 grados, ya que esto podría aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, ya que los ventiladores crean un flujo de aire y una falsa sensación de comodidad, pero no reducen la temperatura corporal.

Evite las actividades de alta energía y revise usted mismo a los miembros de su familia y los vecinos para detectar signos de enfermedades relacionadas con el calor.

Golpe de calor

Los signos de los temibles golpes de calor se manifiestan cuando la temperatura corporal es extremadamente alta (por encima de los 103 grados).

Existe piel enrojecida, caliente y seca sin sudor; pulso fuerte y rápido, mareo, confusión, o inconciencia.

Ante un golpe de calor es necesario llamar al 911, o en caso posible es necesario llevar a la persona con esos síntomas a un hospital de inmediato.

Refrésquese con cualquier método disponible hasta que llegue la ayuda médica.

Para obtener más información sobre la seguridad frente al calor, los interesados pueden visitar el sitio web: elpasoready.org

Ubicaciones

Las estaciones de enfriamiento están instaladas en los siguientes puntos:

• Galatzan Rec Center, 650 Wallenberg Dr. (Distritos 1 y 8)

• Memorial Park Senior Center, 1800 Byron St. (Distrito 2)

• Veterans Rec Center, 5301 Salem Dr. (Distrito 4)

• Chamizal Rec Center, 2101 Cypress Ave. (Distrito 8)

• Centro de Recreación Gary del Palacio, 3001 Parkwood St. (Distrito 3 y 7)

• Centro Comunitario Valle Bajo, 7380 Alameda Ave. (Distrito 3 y 7)

• Marty Robbins Rec Center, 11620 Vista del Sol Dr. (Distr