Pese a alerta de seguridad, van paseños a Juárez

Luego de los recientes ataques dirigidos contra agentes de la Policía Municipal de Juárez (SSPM), el Consulado de Estados Unidos en la vecina ciudad lanzó una alerta para que sus empleados no acudan a ninguna estación policiaca en aquella ciudad.

El exhorto de la sede diplomática no sólo impactó a sus trabajadores, sino que hizo eco en la comunidad fronteriza en general.

La actual ola de violencia que vive Ciudad Juárez ha provocado opiniones divididas entre paseños con respecto a cruzar el Río Grande.

Mientras algunos dicen tener miedo, otros aseguran que es cosa de narcotraficantes, pero todos coincidieron en que seguirán visitando la frontera.

“Lo que pasa (en Juárez) no me preocupa porque pienso que los narcos ya tienen identificados por quienes van; entonces mientras uno ande bien creo que no hay nada que temer”, dijo Alberto García.

Otros como Julio Ramírez aseguran que existe el temor de estar “en el lugar equivocado a la hora equivocada”, pero aún así no dejaran de visitar a su familia.

“Si da miedito, pero el hecho de que parte de mi familia no pueda cruzar (Estados Unidos) puede más que todo y pues solo es cosa de andarse con cuidado”, explicó.

Israel Gómez cree que el estar en medio de una balacera puede pasar en cualquier lugar, no solo en Juárez.

“Eso puede pasar hasta en las escuelas e iglesias americanas. A mi nada me va a detener de ir a mi tierra sagrada”, enfatizó.

Para Linda Sánchez, la violencia en Juárez no es algo nuevo y asegura que la vecina ciudad siempre ha sido un lugar peligroso.

“Juárez nunca ha sido un lugar tranquilo, es simplemente la forma en que la gente vive allá”, concluyó.

Los ataques contra los policías no son los únicos hechos violentos que han ocurrido en Juárez, ya que tan solo durante el pasado fin de semana se registraron ocho homicidios, para un total de 70 muertes en lo que va del 2019.

De entre los cuales hubo 43 por arma de fuego, nueve por arma blanca, cinco encobijados y tres decapitados.

Semana fatídica

Durante la semana pasada, se registraron al menos seis ataques a balazos contra los uniformados, que dejaron como saldo ocho agentes lesionados.

El Consulado General de Estados Unidos en Juárez pidió a sus empleados a evitar asistir a cualquier estación policíaca u oficina de seguridad hasta nuevo aviso, debido a que existe el temor de nuevos ataques contra policías.

“Estamos al tanto de los ataques contra oficiales de la Policía de Juárez que comenzaron el 17 de enero y las autoridades creen que podrían registrarse más de estos ataques”, indicaron.

En la alerta también se explica que se tienen la sospecha de que dichos ataques fueron orquestados por miembros de grupos criminales que operan en Juárez.

Aunque esta restricción no solamente aplica para Ciudad Juárez, debido a que en la alerta el consulado incluyó a la ciudad de Chihuahua donde ocurrió otro ataque que dejó un policía muerte y otro lesionado.

El agente caído fue identificado como el Oficial Segundo Roberto Rivero Chacón, quien junto con su compañero fue emboscado por hombres armados, mientras circulaban por las calles de la capital del estado. [email protected]





Los consejos





El consulado emitió una serie de recomendaciones para sus empleados:





En caso de necesitar ayuda policiaca llamar al 911.