Cerrará 27 horas tramo de I-10 entre Sunland Park y Mesa

Guiadores que circulan en la I-10 con dirección al oeste en la zona de Sunland Park deben tener cuidado y buscar vías alternas este fin de semana.

Como parte del proyecto GO10 de construcción en la autopista de nuevos carriles laterales, mañana habrá un cierre por 27 horas en el tramo de la interestatal 10 entre Sunland Park Drive y la salida de North Mesa.

El operativo vial tendrá lugar a partir de las 3 am del domingo y durará hasta las 6 am de lunes, con lo cual prácticamente el domingo no habrá tráfico por esa vía.

La rama de la salida de Sunland Park rumbo al oeste será cerrada, por lo que los conductores que vienen por el freeway serán obligados a salir en Sunland Park, continuar por Sunland Park Drive, tomar Mesa y volver a entrar a la I-10 en North Mesa.

De acuerdo con información del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), cuando culminen las obras será posible de nueva cuenta que los guiadores circulen por los carriles principales de la I-10. Actualmente, y durante los últimos meses, el tráfico ha circulado por las líneas laterales, que forman parte del distribuidor.

Las autoridades precisan que si por cuestiones climáticas se llegara a cancelar el movimiento, se programaría para la semana siguiente entre el domingo 27 y lunes 28 de enero.

El Departamento de Transporte de Texas, (TxDOT), informa que para el 2019, gran parte de la construcción sobre la Interestatal 10 estará terminada, pero se iniciará con nuevos proyectos en el Centro y el este de El Paso, lo que significa que los trabajos de construcción seguirán por lo menos durante todo el próximo año.

El proyecto GO10 de TxDOT es uno de los más grandes en los que la dependencia ha estado trabajando durante los últimos años.

El compromiso por un total de 158 millones de dólares comenzó en abril del 2015 y tiene como objetivo mejorar el tráfico vehicular y la seguridad del I-10 en la región de El Paso.

En el oeste, Mesa Street, Sunland Park Drive y Executive Center Boulevard, han sido una de las salidas principales en donde se han visto grandes renovaciones, pero también un sinfín de desviaciones, cierres y demoliciones.

En 2018 los proyectos más sobresalientes incluyeron interruptores de tráfico en North Mesa Street y Sunland Park Drive, y nuevas conexiones de alta velocidad al proyecto Border West Expressway a través de rampas de conexión directa entre I-10 y Paisano Drive, de acuerdo con TxDOT.