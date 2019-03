Urgen citar a SHCP y Sener por Pemex

El PRI en la Cámara de Diputados urgió a que representantes del Gobierno se presenten ante legisladores para explicar el plan que emprenderán para devolver estabilidad económica al País, luego de que la calificadora S&P Global Ratings bajara la perspectiva crediticia a Pemex y CFE de estable a negativa.

Soraya Pérez, de la Comisión de Economía, advirtió que las malas decisiones de política pública traen como consecuencia que esté en riesgo la estabilidad económica en México.

La priista dijo que los titulares de las Secretarías de Hacienda y de Energía deben acudir de inmediato a San Lázaro para explicar cómo van a revolver la falta de confianza en el País.

"Es bien importante rápidamente que nos den un plan como Gobierno, a través de la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Energía, qué va a hacer Pemex, porque es el organismo que nos da casi el 30 por ciento de los ingresos fiscales y, si no generamos un plan que dé certeza a los inversionistas, se pone en riesgo la misma capacidad del Estado de atender todos los programas sociales.

"El plan de rescate financiero de Pemex no convenció a nadie, aunque el Gobierno haya anunciado un respaldo total, no es suficiente para alcanzar los niveles de producción que están anunciando y, por tanto, generar los ingresos que necesitan para vialidad de las finanzas", advirtió Pérez.

La legisladora negó que la reacción de la calificadora sea una "herencia" del anterior Gobierno y acusó que han sido las decisiones de la actual Administración lo que ha generado incertidumbre a los inversionistas, como la cancelación de la obra del aeropuerto, la suspensión de las rondas de inversión para la exploración de petróleo y el plan financiero para Pemex.

Señaló que es posible que se dé una baja de calificación crediticia para toda la República, lo que quiere decir que no habrá confianza en el País para que se paguen compromisos de deuda.

Ello, abundó, llevará a que el Banco de México aumente las tasas de interés.

Destacó que los mexicanos deben estar conscientes de que ello significará que aumentarán las tasas de interés en créditos hipotecarios y de tarjetas de crédito, y que también las empresas pagarán más por los empréstitos que soliciten para capitalizarse.

La diputada del PRI indicó que por ello debe ser inmediata la presentación de los funcionarios del Gobierno, para enviar también el mensaje de que se está haciendo hago y no haya un impacto negativo en los mercados.

"La estabilidad económica de los mexicanos está en peligro", afirmó.

Consideró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no está siendo bien informado por su equipo de trabajo y no le está ayudando adecuadamente con el tema de Pemex.

En redes sociales, el ex director de la Comisión Federal de Electricidad y ex presidente del PRI, el diputado Enrique Ochoa, alertó que las calificadoras generan un efecto cascada.

También, dijo que está en riesgo la economía de México por la reducción de perspectiva crediticia para Pemex, porque impactó en la CFE y en 77 instituciones.

"El Gobierno de México debe actuar para que Pemex no pierda el grado de inversión", opinó Ochoa.

En tanto, el coordinador de Morena -Mario Delgado- minimizó una crisis financiera y confió que en el corto plazo se recupere la perspectiva crediticia para Pemex y CFE, a partir de la lucha contra la corrupción.

"A ver, calificadores, ellos están haciendo análisis del momento, creo que el País tiene una macroeconomía estable, aquí se aprobó un presupuesto responsable, se atendió la propuesta del Presidente de no aumentar impuestos y de no endeudar al País.

"Entonces, me parece que esta lucha que se está teniendo contra la corrupción va a tener efectos muy favorables para México. No hay nada más atractivo para la inversión privada que llegar a un país sin corrupción y sin privilegios, estoy seguro que el desempeño económico en nuestro País va a hacer que una vez más se recupere la perspectiva positiva de México", indicó.

Delgado justificó que el Gobierno está en una etapa muy temprana y se están aplicando cambios importantes, pero que en el mediano plazo habrá una posición financiera fiscal y de confianza más sólida para los inversionistas.