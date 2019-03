Tiene capital privado apetito por México

La industria del capital privado, que tiene compromisos de inversión por más de 55 mil millones de dólares en el País, mantiene el interés en México, pese a los cambios de rumbo que ha implementado el nuevo Gobierno, sostuvo el presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, Carlos Mendoza.

Incluso en momentos en los que la agencia calificadora Standard and Poor's rebajó de estable a negativa la perspectiva de la deuda de México, enfatizó Mendoza, el País no deja de ser altamente atractivo para el capital privado.

"Somos una industria de largo plazo. Una baja de la calificación para Pemex sí nos impacta, al igual que una baja o revisión a negativo del riesgo soberano impacta en las tasas con las que nos financiamos todos fuera de México, pero no es la primera vez que tenemos que financiarnos con tasas más altas. México no deja de ser un destino obligado para invertir", expuso en conferencia.

Los fondos de capital privado que operan en el País, añadió, tienen claro que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiere cambios graduales, sino muy rápidos y de acuerdo a sus ideologías, por lo que buscan adaptarse a las nuevas reglas.

Mendoza insistió en que la industria del capital privado sabe navegar los tiempos de incertidumbre.

"Estamos acostumbrados a ello, esta es una industria de largo plazo que no puede darse el lujo de detenerse y dejar de invertir en lo que vuelven los periodos de calma", agregó en entrevista posterior.

Asimismo, recordó que el periodo de alta volatilidad que se vive actualmente para los inversionistas en México no es reciente.

"Todo empezó desde que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y comenzó a generar mucho temor sobre los efectos que podría tener sobre la economía mexicana, luego vino la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la elección presidencial en México, entonces no solemos detenernos a esperar sino incluso aprovechar los momentos de alta volatilidad para generar buenas oportunidades de inversión", finalizó.