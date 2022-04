¿Se vale mezclar gasolinas en tu auto?

Guadalajara- Ante el encarecimiento de las gasolinas y la necesidad de transportarse, quizá te preguntes si es posible llenar el tanque de su auto con Magna, en lugar de Premium, o incluso mezclar ambas, sin que esto sea malo para su vehículo.

Óscar Sánchez Barba Acevedo, experto automotriz y director de la Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Panamericana en Guadalajara, explicó que es posible alternar el tipo de gasolina e incluso mezclarlas en un mismo tanque sin mayores consecuencias, siempre y cuando no sea frecuente, sólo en casos de emergencia.

Un factor a tomar en cuenta es el tipo de auto.

En general, en los autos de gama alta los fabricantes recomiendan utilizar gasolina Premium, debido a que el motor está diseñado para operar con combustible de alto octanaje. Pero si ocasionalmente, por alguna emergencia se le pone de la regular, no sería problema, indicó.

"Como pasó hace algunos años que no había gasolina de ninguna, entonces si le pones de la verde o del otro tipo a tu auto no hay ningún problema. Quizá no sea lo más eficiente el automóvil, pero tampoco se va a descomponer", dijo.

El experto recomendó revisar el manual del auto, que indica qué tipo de gasolina es el recomendado para el vehículo.

Y si el auto no cuenta ya con su manual, se puede consultar por Internet el tipo de gasolina recomendable con la referencia del modelo y año del vehículo, o consultar un mecánico de confianza.

Ayer, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) los precios promedio de la gasolina eran de 24.05 pesos por litro para la Premium, y de 22.01 para la regular, de acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

Su precio máximo en Zapopan ayer era de 25.49 pesos por litro para la Premium, y de 23.71 la regular, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).