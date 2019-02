Se deslinda CRE de contratos de CFE

Ciudad de México— Ante los señalamientos hechos hacia la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por supuestamente actuar en contra de la CFE, el órgano regulador aseguró que la decisión de llevar a cabo las licitaciones para la contratación del servicio de transporte de gas natural por ducto fue de la misma CFE.

"La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó las bases de licitación buscando que la CFE obtuviera los menores costos como contratante, pero no tuvo participación alguna en los procesos licitatorios ni en la adjudicación y firma de contratos de la CFE con los particulares", dijo el organismo, mediante un comunicado.

Hoy por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al regulador de conspirar en contra de la CFE, al decir que supuestamente era un organismo independiente, que ahora está como empleado de particulares.

Entre 2014 y 2016, la CFE adjudicó, como resultado de varios procesos de licitación, la contratación del servicio de transporte de gas natural por ducto para abastecer a sus centrales de generación eléctrica.

"La decisión de llevar a cabo estas licitaciones ha sido de la CFE y se ha sustentado en lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) y en el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019 (PQE). La CRE, conforme a lo previsto en el Art. 69 de la LH, ha aprobado las bases de licitación para estos proyectos", aseguró.

El organismo refirió que una vez aprobadas las bases de licitación, no tuvo participación alguna en los procesos licitatorios ni en la adjudicación y firma de contratos de la CFE con particulares.

"Ante la preocupación manifestada por la CFE respecto a los pagos que está realizando a los transportistas por capacidad que no está utilizando, vale la pena enfatizar que, en aquellos casos en los que los ductos no han iniciado operaciones, esto se debe mayoritariamente a causas ajenas al control de los transportistas (conflictos sociales, retraso en el otorgamiento de permisos locales, amparos, entre otros).

"Para aquellos ductos que ya han iniciado operaciones o estén por iniciar en el corto plazo, y en los que CFE no requerirá la totalidad de la capacidad que originalmente contrató, el marco regulatorio vigente prevé la posibilidad de que la CFE realice cesiones temporales de capacidad a otros usuarios", explicó la CRE.

Asimismo, recordó que en 2015, le otorgó un permiso de comercialización de gas natural a CFEnergía. Con el amparo de este permiso, la filial realizó la comercialización de gas natural a centrales de generación eléctrica de la Comisión, otras centrales de generación eléctrica e incluso a usuarios industriales y comerciales.

"Como está previsto en la LH y en el Reglamento, la comercialización es una actividad que, si bien requiere permiso otorgado por la CRE, tiene poca carga regulatoria. Además, la comercialización se realiza a un precio de mercado, ya que no existe ninguna restricción regulatoria respecto al precio al que un comercializador debe vender el gas natural a sus distintos usuarios.

"Tampoco existe ninguna obligación regulatoria para que CFEnergía venda gas a los competidores de CFE. CFEnergía, como comercializador, puede comercializar el gas natural y los servicios que requiera para su entrega (transporte, distribución) de forma agregada o separada conforme lo establece el artículo 19 del Reglamento, a los usuarios que desee", aseguró la CRE.