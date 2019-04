Reclama AMLO abuso a gasolineros

Champotón, México– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que algunos distribuidores de gasolina están "abusando", pues se les entrega el litro en 16 pesos y lo están vendiendo en 19 y 20 pesos.

"Nosotros estamos respetando que no aumente el precio, pero el que la distribuye, no todos, están abusando. Se les entrega a 16 pesos y están vendiendo a 19 y 20 pesos. Están quedándose con un margen de utilidad mayor a lo de antes. Están abusando", comentó López Obrador en un evento en Campeche.

El Jefe del Ejecutivo confirmó que mañana en su conferencia matutina dará a conocer el primer informe sobre "quién es quién" en los precios de las gasolinas, para que la gente sepa qué gasolineras venden barato y caro.

Sí así no se controla el aumento de precios, agregó, el Gobierno va establecer gasolineras donde se va vender más barata la gasolina y el diesel.

Desde inicios de marzo, la Secretaría de Hacienda modificó el cálculo del estímulo fiscal al pago de la cuota del IEPS aplicable a las gasolinas con el fin de dar margen a las gasolineras de reflejar el precio de mercado.

Sin embargo, dichos estímulos no necesariamente implican que haya descuentos directos en el precio de las gasolinas, pues ello depende de otros factores como los precios internacionales del petróleo y los precios que determine cada distribuidor.

Al encabezar un evento en Champotón, el tabasqueño también reiteró la creación de un Instituto que se encargará devolver los bienes que se incauten tanto a delincuentes como a políticos corruptos.

"Se confiscan bienes a delincuentes, a políticos corruptos, y no se sabía en dónde quedaban esas joyas, esos carros de lujo, residencias, ahora va haber un instituto para devolverle al pueblo todo lo que se robaban o se roben los de la delincuencia y los políticos corruptos.

"Todo lo que de recoja, todo lo que se expropie por actividades ilícitas, al instituto, y se le va entregar a cada municipio para hacer una obra", enfatizó el Presidente.

Afirmó que lo que se incaute o asegure, incluso dólares, residencias en el extranjero y casas de lujo, servirá por ejemplo para hacer escuelas, centros de salud y asilos de ancianos.