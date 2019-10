Recaudan 53% más de IEPS en frontera

Ciudad de México— Al cierre de julio de este año, la recaudación del Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) en aduanas aumentó 53 por ciento real, frente al mismo periodo del año pasado.

Según datos del Servicios de Administración Tributario (SAT), el monto obtenido por este gravamen asciende a 130 mil 720 millones de pesos y representa el 23 por ciento del total recaudado en operaciones de comercio exterior.

Como proporción del total de ingresos tributarios, equivale al 7 por ciento.

Joan Borbolla, Director General de B&B Consulting, dijo que entre las causas que explican este aumento, se encuentra la mayor vigilancia en las aduanas.

Los principales productos que al importarse causan IEPS son la gasolina, tabaco, cigarros y plaguicidas.

En lo que va del año, sólo el tabaco y los cigarros presentan un incremento en importaciones, según datos de la Secretaría de Economía.

Debido a que buena parte de los productos que causan IEPS no han crecido significativamente, el incremento en la recaudación es atribuible a una mejor fiscalización, señaló Borbolla.

"Los procesos de fiscalización y filtros están dando muchos elementos a la autoridad, para que el contribuyente no tenga otra opción más que pagar", dijo.

En lo que va de 2019 se han iniciado más de 4 mil Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (PAMAs), de los cuales 3 mil aceptaron la causal y pagaron la parte proporcional y eso incrementó el IEPS, afirmó.

Con el PAMA, la autoridad inicia la revisión de las mercancías de procedencia extranjera que entran al País, para determinar si se encuentran de manera legal y han cumplido con todos los requisitos de la legislación de aduanas.

Para determinar el impuesto del IEPS, primero se determina el valor del producto, el cual en ocasiones se ajusta para efectos de importación con fletes, seguros hasta el lugar de entrada.

Una vez determinado el valor en aduana, se aplica el derecho de trámite aduanero, y sobre esa base se saca el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de manera similar se calcula el IEPS, detalló.

La recaudación de IEPS no afecta a los importadores de forma neta, aunque si a su flujo de efectivo, ya que lo paga el importador y posteriormente se traslada al consumidor final, explicó José Alberto Ortúzar, presidente de fiscalización aduanera del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior (Cencomex).

Para los meses sigui33entes, la recaudación podría verse fortalecida debido a que en julio se comenzó a incluir personal ex militar en cargos operativos de las aduanas, como parte del programa para combatir la corrupción en aduanas.

"Ellos (los ex militares) si están llevando un sistema de control muy riguroso porque anteriormente las administraciones si consideraban ciertos factores de condonar impuestos al momento del paso, no así los nuevos administradores", dijo Borbolla.