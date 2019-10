Cuidarán flujo fronterizo

Ciudad de México— El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) busca la manera de no interrumpir el flujo comercial en la frontera cuando entren en vigor las inspecciones de calidad del tomate mexicano, que será en marzo de 2020.

El 19 de septiembre México firmó el nuevo Acuerdo de Suspensión Antidumping del Tomate con el Departamento de Comercio de EU, mismo que estará vigente hasta 2024 y en el cual se aceptó la exigencia de inspeccionar la calidad de los tomates mexicanos de exportación.

Esta medida de inspección aplicará para el tipo de tomate grape, que se empaca a granel, y para los tomates bola y roma. Sólo en 2018 se exportaron a EU 1.7 millones de toneladas.

Erich Kuss, director de la Oficina Agro Comercial en México del USDA, detalló que estas inspecciones por calidad son nuevas, por lo que están en el proceso de diseño de todo el sistema que se requerirá para llevar a cabo dichas revisiones.

Esto va desde el estudio de cuánto personal de inspección adicional se va a requerir, así como el espacio necesario para llevar a cabo dicha tarea, detalló el directivo.

"Tenemos que diseñar el sistema para mucho más producto que antes. Por ejemplo, si no hay espacio en la frontera, ¿dónde?, tenemos que conseguir el espacio o van a tener que construir uno especial.

"Como sabemos, es por temporada y pueden ser momentos donde miles de toneladas de tomate mexicano estén entrando a Estados Unidos y tenemos que poder inspeccionar bien y rápido para que no se atore la inspección", dijo.

De acuerdo con los productores mexicanos de tomate, uno de los principales compromisos que se adquirieron con el pacto es que las inspecciones tendrán que ser realizadas por el Departamento de Agricultura de EU bajo sus normas y procesos establecidos.

Pero además, se dispuso que éstas tienen que ser completadas en un lapso de 24 horas.

Luego de darse a conocer la firma del nuevo Acuerdo, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) dijo que el Departamento de Comercio se comprometió a que el programa de inspección se desarrollará e implementará consultando a expertos del USDA y tendrá efecto en los próximos seis meses.

"Estas disposiciones ayudan a aliviar nuestra preocupación de que EU estaba estableciendo una cuota de facto o restricción del volumen.

"Estamos seguros que para ambas naciones estas disposiciones cubren los intereses y la preocupación de que exista un cuello de botella y retrasos en la cadena de suministro", señaló Mario Robles, director de la División de Hortalizas de la Confederación.