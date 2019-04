Prevé SHCP plan de Pemex después de abril

La dirección de Petróleos Mexicanos está ya preparando el plan de negocios de la compañía pero sólo lo anunciará hasta después de abril cuando la Secretaría de Hacienda publique el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) dijo el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Al margen de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial (BM) que se realizan en Washington, Herrera dijo junto al titular de la dependencia, Carlos Urzúa, que están trabajando con la dirección de Pemex para que el plan de negocios esté alineado con el contenido del PND 2019-2024.

"El plan de negocios tiene que ser aprobado por el Consejo (de Administración) de Pemex y hay un tema sobre el que estamos trabajando. Pemex quisiera que este plan de negocios estuviera en la medida de lo posible alineado con el Plan Nacional de Desarrollo", dijo Herrera en rueda de prensa.

Apenas el 15 de marzo, las autoridades hacendarias habían adelantado que el PND 2019-2024 será presentado por la dependencia a más tardar el 30 de abril como lo marca la Ley de Planeación.

"El Plan Nacional de Desarrollo es una responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y va a ser presentado a finales de abril...y no quisieran que no estuvieran completamente complementados. Esta es la razón por la que el plan de negocios de Pemex se ha venido retrasando un poco", añadió.

Desde el inicio de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, diversos actores nacionales e internacionales esperan la presentación del plan de negocios de Pemex para conocer la estrategia que busca seguir la compañía para su crecimiento así como para solventar sus pasivos.

Este sábado, el Secretario Urzúa -junto Herrera- reafirmó su optimismo sobre la petrolera estatal luego que el viernes anunciara que buscan ayudar a Pemex con 100 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para solventar sus obligaciones este año.

"Nosotros no creemos que a Pemex le van a bajar la calificación crediticia. Y justo porque queremos blindar a Pemex para que no suceda eso estamos hablando de esta liquidación de la deuda que vence este año en el caso de Pemex", dijo Urzúa agregando que esperan un plan de visión amplia.

"Si nosotros como Gobierno federal vamos a proporcionar una ayuda a Pemex que va a ser por única vez, creo Pemex también va a responder presentando un plan de negocios a mediano y largo plazo, que sea interesante y que tenga una visión estratégica amplia", agregó el Secretario Urzúa.

En la rueda de prensa realizada en la Embajada de México en Washington, el subsecretario insistió que la inyección de recursos a Pemex para solventar su deuda este año -sujeta a la modificación de las reglas de FEIP- es una de las distintas acciones del Gobierno federal para ayudar la empresa.

En su estancia en Washington, Urzúa tuvo encuentros, entre otros, con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, además de la directora ejecutiva del BM, Kristalina Georgieva; también encontró al Ministro de Finanzas canadiense Bill Morneau y al Secretario del Tesoro de EU Steve Mnuchin.



Urge FMI cuidar, no apresurar plan para Pemex

Petróleos Mexicanos y el Gobierno federal mexicano deben procurar diseñar el mejor plan de negocios para la empresa petrolera antes que apresurar su anuncio, dijo Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial (BM), Werner dijo que si bien observadores nacionales y extranjeros aguardan conocer la estrategia comercial de la empresa estatal para los próximos años es preferible antes diseñar el mejor plan en un tiempo razonable.

"Yo creo que la situación de México es lo suficientemente sólida cómo para que se piensen muy bien las cosas y en un periodo de tiempo razonable se anuncie el mejor programa posible", dijo Werner hoy a periodistas a pregunta sobre que tan urgente es conocer el plan de negocios de Pemex.

Con una deuda de 106 mil millones de dólares, funcionarios del FMI han insistido esta semana en la importancia de que Pemex presente un plan de negocios integral más allá de las medidas de corto plazo que junto con el Gobierno federal acuerde para aliviar sus obligaciones financieras inmediatas.

"Para México es más importante que se logren los acuerdos ...y se realicen los análisis adecuados y se alcance la mejor solución para la empresa aunque esto se tarde dos meses más a que se anuncie de inmediato", agregó Werner en un breve encuentro con periodistas mexicanos en Washington.

Apenas ayer, el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa adelantó que el Gobierno federal busca modificar las reglas del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para inyectar 100 mil millones de pesos de este para ayudar a Pemex al pago de sus obligaciones este año.

Esta semana tanto Anna Ilyna, directora de la división de Estudios de Economías Emergentes del FMI como Krishna Srinivasan, subdirector para México del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, habían advertido la necesidad de un plan de negocios de Pemex creíble y bien diseñado.