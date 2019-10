Presionarán más a contribuyentes cumplidos

El endurecimiento de las reglas fiscales para los contribuyentes cumplidos se ha convertido en uno de los principales retos que enfrentan hoy en día las empresas con programa de Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) durante la llamada Cuarta Transformación (4T), según explica Ricardo Méndez Castro, director de consultoría de Grupo TLC Asociados.

“Actualmente existen 73.4 millones de contribuyentes, pero hay más de 130 mil incumplidos. Se han endurecido las reglas para los cumplidos y esa parte es preocupante. Otro de los temas es que ahora a las Immex les exigen una fe de hechos ante cualquier cambio que realicen y antes eso no ocurría”, dijo.

Méndez Castro indicó que con los esquemas de cumplimiento que existían anteriormente, la autoridad detectó a varias empresas que se habían aprovechado para realizar operaciones inexistentes y cometer defraudación fiscal, entre otras irregularidades, lo que obligó al Gobierno federal cambiar “las reglas del juego”.

“Hemos abordado el tema desde el punto de vista de la materia impositiva, actualmente pagamos más impuestos, además, viene una ley federal de ingresos 2020 donde hay un aumento considerable de IVA y también del IEPS y eso repercute a las empresas”, dijo.

Recientemente el también director académico del Centro Universitario de Estudios Jurídicos de Baja California ofreció una conferencia en las instalaciones de la Universidad Regional del Norte (URN), donde dijo que uno de los objetivos del Gobierno federal es atacar la corrupción, por lo que afirmó que se vislumbra un panorama complicado para las empresas para los próximos períodos en cuanto a su relación con las autoridades.

Asimismo afirmó que son los universitarios principalmente quienes deben tomar consciencia de la situación que se vive en el país y especializarse en todos los cambios propuestos por la 4T.

“Deben aprender todos estos cambios donde el asesor fiscal debe reportar ciertos esquemas. Yo les recomiendo que además de lo que están estudiando cursen otra carrera que los complemente porque ya no es suficiente, son las futuras generaciones quienes deben sortear todos estos retos que antes no existían”, dijo.

También afirmó que otro de los retos a los que se enfrentarán las empresas es al tema de la austeridad republicana, en donde se contemplaría la reducción de personal en algunas dependencias de Gobierno y que tiene un impacto en las compañías y provoca retrasos en los trámites.

“La cuestión es que las empresas implementen sistemas de gestión de cumplimiento para que sean más preventivas para que la autoridad no les aplique sanciones”, comentó.

