Prepara Apple el iPhone 14: será de titanio

Ciudad de México— El iPhone 14 podría convertirse en el smartphone más resistente jamás creado por Apple.

Según un reporte de JPMorgan Chase, la compañía empezaría a usar una aleación de titanio en los modelos Pro. El resto de la gama, por su parte, seguiría utilizando el acero conocido inoxidable o aluminio.

La empresa financiera, que es una de las más renombradas del mundo, indica en su reporte para los inversores de Apple que la implementación del titanio sería uno de los aspectos de diseño más relevantes que recibiría el iPhone 14. Además, la documentación vista por iPhone Wired, señala que el teléfono llegará en la segunda mitad de 2022.

Se espera que el cuerpo de aleación de titanio de los iPhone 14 Pro y Pro Max sea fabricado exclusivamente por Foxconn. En caso que esto se haga realidad, la adopción de este material no sería una novedad para Apple. La compañía ya lo utiliza en algunos modelos del Apple Watch Series 6 y la Apple Card.

Huellas dactilares

De acuerdo con MacRumors, el titanio es un material muy fuerte. Sus características lo hacen altamente resistente a arañazos. Es tan duro como el acero, pero un 45 por ciento más liviano. Asimismo, también es más fuerte que el aluminio, pero 60 por ciento más pesado. También es férreo frente a la corrosión.

Sin embargo no todo son ventajas. Si el material no tiene una capa de protección adicional, las huellas dactilares quedan marcadas fácilmente. Esto podría ser poco atractivo para los futuros compradores. No obstante, solicitudes de patentes de Apple revelan que la compañía ha estado investigando como hacer frente a este problema.

Entre las soluciones posibles para el iPhone 14 se encuentra un recubrimiento de óxido o un innovador proceso químico que, además de brindar protección “antihuellas” ofrecería un acabado de alto brillo para lograr una apariencia mucho más atractiva.

Los datos revelados en el informe también señalan que el iPhone 14 presentará mayores cambios en relación al rumoreado iPhone 13. Además, dice que Apple dejaría de lado la versión Mini de 5.4 pulgadas para centrarse en los modelos de 6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas, también traerá de regreso el Toch ID este año o el próximo.