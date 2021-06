Dos cofres desenterrados, ¡y quedan tres por descubrir!

Hemos comenzado la búsqueda del tesoro. Familias enteras de piratas han llegado a nuestras estaciones con sus mapas y parches para buscar uno de los muchos premios ocultos en las instalaciones. Los mapas de las estaciones Lerdo y Tecnológico han sido descubiertos y los cofres saqueados.

Tú también puedes ganar como Leo. Él llegó con toda su familia y hasta con su perro. Se repartieron por toda la estación para hacer su búsqueda. Leo nos cuenta que los premios son muy sencillos de encontrar y que basta solo con caminar alrededor de la estación poniendo atención y listo, la búsqueda da resultados. Nos contó que “desde que abrieron la estación por la Hidalgo, TotalGas es la única estación en la que cargo por su excelente servicio”, y nos da mucho gusto poder recompensar su preferencia. Y ¿qué tal Samuel? Él se registró hace más de un mes y estuvo atento a nuestras redes. Por eso supo a tiempo, se despertó a las 6 de la mañana y partió desde las Torres, con su esposa y su niña, hasta la estación Tecnológico para llevarse tantos premios como pudieron. Entre cortesías para pizzas, hamburguesas y demás ¡ahora no tendrán que cocinar en un buen rato! O como nuestros ganadores de la sucursal Lerdo, donde el más vivo encontró y se llevó ¡más de diez premios! Son muchas las recompensas que hemos repartido, pero no te preocupes, aún quedan tres cofres esperando para revelar su contenido y que regreses a casa como el bucanero más afortunado que hayan visto los 7 mares. Si ya participaste en las dos búsquedas pasadas, no te preocupes, puedes participar cuantas veces quieras.

Todavía tienes tiempo para registrarte en www.totalgas.com/busqueda . Recuerda que esta es la única manera en que puedes acceder a las pistas para llegar a la búsqueda. Entra en la liga y prepara tu barco, que estas tres estaciones aún tienen las urnas llenas de tesoros para ti y tu familia:

- Estación Misiones, Av. Paseo de la Victoria #4420

- Estación Satélite, Carr. Juárez Porvenir # 1725

- Estación Aguascalientes, Av. Independencia #1839

Si ya estás registrado no te despegues de nuestras redes sociales y tu correo electrónico. Muy pronto recibirás indicaciones de dónde y cuándo será el momento de volver a clavar esa pala y regresar a casa con tu barco lleno de premios. Y si aún no te registras, ¡no esperes más!

Este evento es abierto para todo público. No te despegues de TotalGas y demuestra quién es el mejor pirata llevándote tantos premios como puedas encontrar. Recuerda que la Agujita no se queda quieta y siempre busca cómo hacer que te rinda más la vida con TotalGas.