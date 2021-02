Pierde GameStop 18 mil mdd en una semana

Ciudad Juárez— Incluso con el rebote del viernes, GameStop Corp cerró su peor semana registrada cuando un sorprendente revés de la fortuna borró 18 mil millones de dólares del valor bursátil del minorista de videojuegos, publicó Bloomberg .

La acción cayó un 80 por ciento en los últimos cinco días, su peor desempeño semanal registrado, a 63.77 dólares en Nueva York. El aumento del 19 por ciento del viernes, después de que Robinhood Markets eliminó los límites de compra, aún lo dejó muy por debajo del máximo de la semana pasada de 483 dólares a medida que la demanda y el entusiasmo de los comerciantes minoristas en plataformas como Reddit hervían a fuego lento.

El valor de mercado de GameStop cayó a 4 mil 400 millones de dólares, muy lejos del valor de 33 mil 700 millones que alcanzó el 28 de enero, cuando se convirtió brevemente en la empresa más grande del índice Russell 2000. AMC Entertainment Holdings Inc, a la que también se le eliminaron los límites de negociación, bajó en la sesión del viernes y culminó su peor semana registrada con una caída del 48 por ciento.

"La saga no ha terminado para GameStop y las otras acciones que están en los titulares en las últimas semanas, pero es probable que esté terminando", dijo Craig Birk, director de inversiones de Personal Capital. "En general, el ejército de comerciantes diarios minoristas simplemente pasar a lo siguiente".

Robinhood anunció que eliminaría los límites de compra en una actualización en la página de soporte de la plataforma de negociación un día después de que relajó las restricciones sobre las compras de las dos acciones. Ambos se habían disparado desde finales de enero cuando los comerciantes diarios que pueblan el foro WallStreetBets de Reddit buscaban defenderse de los vendedores en corto.

La sesión volátil de GameStop se produjo cuando el volumen de operaciones volvió a dispararse para la sesión más activa desde el 27 de enero. Con casi 80 millones de acciones intercambiando manos, la tasa de compra y venta fue más alta que la que se ha visto durante la semana pasada. La acción continuó subiendo en las operaciones posteriores a la comercialización, aumentando un 1.8 por ciento a las 5:20 p.m. tiempo de Nueva York.

"Dado que algunas firmas de corretaje anunciaron ayer que levantaron todas las restricciones comerciales, es posible que nuevamente vea algunos compradores ingresando al mercado", dijo Amy Kong, directora de inversiones de Barrett Asset Management. "Es difícil evaluar si esta saga ha terminado, y la energía podría resurgir a través de otra acción".

Si bien GameStop ha perdido 29 mil 200 millones de dólares en valor desde su pico, las acciones aún han subido más del 200 por ciento este año. AMC sufrió un destino similar después de caer un 66 por ciento desde el máximo de la semana pasada cuando los comerciantes minoristas acudieron en masa a otros rincones del mercado de valores, como los pequeños desarrolladores de medicamentos.

Las restricciones temporales de Robinhood sobre las acciones favoritas del grupo Reddit la semana pasada provocaron una protesta entre los comerciantes minoristas que dijeron que la correduría se había puesto del lado de los fondos de cobertura y el dinero institucional. Para apuntalar su capital en medio del frenesí comercial, el operador de la aplicación comercial ha tenido que pedir prestado o recaudar miles de millones de dólares.

El comercio de otros nombres favoritos de Reddit se mezcló con la empresa de ropa Naked Brand Group Ltd y la empresa de cannabis Sundial Growers Inc cotizando a la baja. Retailer Express Inc estuvo entre otras "acciones de memes" que borraron las ganancias de la caída. Zomedica Corp subió un 27 por ciento.

El interés corto de GameStop cayó justo por debajo del 50 por ciento desde un máximo del 140 por ciento, según datos de S3 Partners. El nivel de retroceso de las apuestas contra la compañía y pares similares había sido un factor clave en los movimientos de montaña rusa de las acciones en las últimas semanas, pero podría indicar un respiro antes del próximo ataque de caos.

"El interés corto en GameStop y otros creó una situación poco común de extrema volatilidad", dijo Birk. "Es posible que no veamos nada tan dramático nuevamente por un tiempo, pero los movimientos de precios en cualquier tendencia probablemente permanecerán elevados".

Las limitaciones en el comercio y las rápidas caídas de empresas como GameStop y Express llevaron a los inversionistas minoristas a comprar empresas de biotecnología como Cassava Sciences Inc. El pequeño desarrollador de fármacos ha crecido un 557 por ciento este año para convertirse en una de las principales acciones del índice compuesto Nasdaq.